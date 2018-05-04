Ещё
В Париже прошел показ Chanel Cruise 2019
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Париже прошел показ Chanel Cruise 2019 

FashionTime 30 минут назад
Фото: FashionTime
Автор: Владислава Иваненко
В этом году Карл Лагерфельд решил показать круизную коллекцию в Париже — в Grand Palais на гигантском построенном лайнере. Он назывался La Pausa в честь дачи самой Chanel на юге Франции и выглядел впечатляющим и логичным фоном для заглавной темы показа.
В целом, вся коллекция — это очередная отсылка к 1980-ым, когда Карл Лагерфельд начал работать над своим почерком в Chanel. Твид, морские полосы, жемчуг и береты были привнесены в моду Коко, но Карл продолжил это направление. Интересно, что каждый образ не обошелся без белых колгот, — самого неочевидного аксессуара.
FashionTime: последние новости
Фиби Файло показала последнюю коллекцию для Celine Кроссовки adidas Originals Deerupt появились в новых оттенках Jog Dog открыли онлайн-магазин
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 4011
Женщина сделала себе соски в форме сердца2
Простой тест покажет, насколько вы умны
Муж Бородиной «знал», что у нее есть вторая семья
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях107
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
00:37
Джонни Депп принуждал охранников возиться с детьми
Звёзды
01:00
Анфиса Чехова показала, где у нее пупок
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение