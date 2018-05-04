В Париже прошел показ Chanel Cruise 2019

Автор: Владислава Иваненко

В этом году Карл Лагерфельд решил показать круизную коллекцию в Париже — в Grand Palais на гигантском построенном лайнере. Он назывался La Pausa в честь дачи самой Chanel на юге Франции и выглядел впечатляющим и логичным фоном для заглавной темы показа.

В целом, вся коллекция — это очередная отсылка к 1980-ым, когда Карл Лагерфельд начал работать над своим почерком в Chanel. Твид, морские полосы, жемчуг и береты были привнесены в моду Коко, но Карл продолжил это направление. Интересно, что каждый образ не обошелся без белых колгот, — самого неочевидного аксессуара.