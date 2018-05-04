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Образ дня: Кристен Стюарт в сияющем сюртуке Chanel на голое тело
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Образ дня: Кристен Стюарт в сияющем сюртуке Chanel на голое тело 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Нередко на красных дорожках Кристен Стюарт фрикует, но это определенно не тот случай: на показе Chanel она предпочла подчеркнуто роковой и феминный образ. Актриса пришла на мероприятие в сияющем сюртуке бренда, под который не надела нижнего белья, а также юбки или брюк. Свои длинные ноги Кристен обула в босоножки на шпильках, не забыв про кружевные носочки, а волосы зачесала назад, сделав сексуальную мокрую укладку. Аксессуаров на актрисе минимум: несколько колец и тонкий браслет.
Кристен Стюарт является амбассадором Chanel, и очевидно, что на показ она не надела бы одежду от другого модного Дома.
А как тебе лаконичный и дерзкий образ актрисы?
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Фото:Instagram, Getty Images / Pascal Le Segretain
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