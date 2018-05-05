Опять без штанов! Кристен Стюарт надела пиджак на голое тело

Актриса сверкнула прелестями на показе круизной коллекции Chanel 2018/19.

Кристен Стюарт в обычной жизни предпочитает рваные джинсы и убитые кеды. Однако для светских мероприятий звезда отказывается от любимого «бомж-стиля», шокируя общественность смелыми и весьма оригинальными нарядами.

На днях она была замечена на показе коллекции Chanel Cruise 2018/19. С брендом и его креативным директором Карлом Лагерфельдом Кристен связывает крепкая многолетняя дружба. Почти для всех своих выходов Стюарт выбирает наряды от Chanel. И это мероприятие не стало исключением. На шоу, которое состоялось в начале мая в Гран Пале в Париже, актриса появилась в сверкающем жакете-смокинге.

Самым любопытным в образе Кристен оказалось то, что она решила полностью отказаться от каких-либо еще предметов гардероба. Смокинг звезда надела на голое тело, даже бюстгальтер проигнорировала! Комплект дополнили ботильоны на шпильке.

Компанию Стюарт на показе Chanel составили и другие знаменитости — Марго Робби и Лили Роуз Депп. Они, к слову, выбрали не менее откровенные туалеты, само собой, от Chanel.

Кристен Стюарт и Марго Робби

Кристен Стюарт и Лили Роуз Депп

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