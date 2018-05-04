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Шарлиз Терон в образе дерзкой школьницы на кинопремьере: фото
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Шарлиз Терон в образе дерзкой школьницы на кинопремьере: фото 

Журнал ОК! 2 часа назад
Время совсем не властно над Шарлиз Терон. Идеальная кожа, стройная фигура и отличное чувство стиля — в свои 42 года актриса выглядит как 20-летняя девушка и всегда подчеркивает это, выбирая смелые образы. Так, на премьере нового проекта «Талли» со своим участием Шарлиз удивила публику своим хулиганским луком.
На фоне пресс-волла знаменитая блондинка позировала в клетчатой юбке от Dior и кожаных ботфортах на красной подошве этого же бренда. Образ дополнила футболка с креативным принтом и накинутый на плечи пиджак. В макияже актриса сделала акцент на губы, накрасив их ярко-красной помадой.
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Напомним, что в трагикомедии «Талли» Шарлиз Терон играет беременную женщину — мать двоих детей, которая устала от забот. Ради этой роли ей пришлось набрать 23 килограмма, которые она благополучно сбросила после окончания съемок.
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