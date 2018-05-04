Шарлиз Терон в образе дерзкой школьницы на кинопремьере: фото

Время совсем не властно над Шарлиз Терон . Идеальная кожа, стройная фигура и отличное чувство стиля — в свои 42 года актриса выглядит как 20-летняя девушка и всегда подчеркивает это, выбирая смелые образы. Так, на премьере нового проекта «Талли» со своим участием Шарлиз удивила публику своим хулиганским луком.

На фоне пресс-волла знаменитая блондинка позировала в клетчатой юбке от Dior и кожаных ботфортах на красной подошве этого же бренда. Образ дополнила футболка с креативным принтом и накинутый на плечи пиджак. В макияже актриса сделала акцент на губы, накрасив их ярко-красной помадой.

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон

Напомним, что в трагикомедии «Талли» Шарлиз Терон играет беременную женщину — мать двоих детей, которая устала от забот. Ради этой роли ей пришлось набрать 23 килограмма, которые она благополучно сбросила после окончания съемок.