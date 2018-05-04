Особенности национального мейкапа: чем отличается макияж москвичек и жительниц провинции

Поскольку наша страна самая большая в мире, — на ее территории целых 11 часовых поясов! — манера одеваться и краситься у девушек в разных концах России может кардинально отличаться. Где-то любят стрелки и блестки, а где-то в моде естественность. Так чем же отличается мейкап жительницы столицы от макияжа девушки с Дальнего Востока?

Москва — такая разная

Фото: makiyazh.carendar.ru Эксперты сошлись во мнении, что охарактеризовать макияж москвичек тяжело, так как в столице живут девушки из разных уголков страны, и, конечно, других стран тоже. Здесь встречаются и леди, предпочитающие nude, и те, кто за хлебом не выходит без красной помады и смоки-айз. Однако ясно одно: у уверенных в себе, самодостаточных москвичек просто нет времени на «полный макияж» каждое утро.

Питер — такой естественный

Фото: posta-magazine.ru Жительницы Санкт-Петербурга выбирают естественные образы, используют хайлайтер, матовую помаду цвета «припыленной розы» и румяна натуральных оттенков. Они густо красят ресницы, покрывают веки тенями пастельных тонов и выглядят как парижанки.

Краснодарский край — такой жаркий

Фото: prelest.com Поскольку в Сочи и Краснодаре летом очень жарко, местные жительницы чаще всего обходятся естественным мейкапом или выходят из дома вовсе без макияжа. Но если уж красятся, то делают акцент либо на губы, либо на глаза с помощью смоки, стрелок и даже накладных ресниц.

Казань — такая красивая

Фото: boomland.ru Девушки в Казани от природы наделены высокими скулами и миндалевидными глазами. Возможно, поэтому зачастую они просто подчеркивают свою естественную красоту невызывающим мейком. Правда, жительницы Татарстана просто обожают стрелки.

Хабаровск — такой спокойный

Фото: ebay-kleinanzeigen.de Женская половина жителей Дальнего Востока предпочитает спокойный макияж: светлые тона на веках, аккуратные стрелочки, матовая помада и хайлайтер. А если на глазах и есть подводка, то это в большинстве случаев коричневые тени.

Екатеринбург — такой европейский

Фото: restylebeauty.com Макияж девушек Урала, по мнению экспертов, в целом выглядит по-европейски. В арсенале почти каждой девушки имеется хайлайтер, а основной акцент делается на красивую кожу. В Екатеринбурге любят яркую помаду: от фуксии до фиолетовых оттенков. В макияже здесь следуют модным тенденциям, причем делают это не только девушки, но и дамы постарше.

Махачкала — такая блестящая

Фото: qulady.ru Жительницы Махачкала жить не могут без блесток и золота на лице. Также здесь популярны стрелки, яркие брови и губы.