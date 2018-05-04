Лучшие косметические средства морковного цвета

Этим летом главный тренд в макияже — морковный оттенок. Его смело можно использовать на губах, делать яркие стрелки, подчеркивая яблочки щек и многое другое. Если в твоем бьюти-арсенале еще нет такого цвета, то советуем ознакомиться с нашей подборкой и взять себе на заметку.

Matte Жидкая помада от Жидкая помада — идеальный вариант на лето. Она не сушит губы, держится долго на губах и не скатывается. У бренда Lancome есть такая! Двухфазовая формула поможет вам создать идеально матовые губы, стойкий цвет, но при этом вы не будете чувствовать тяжесть на своих губах.

У помады есть отличительная особенность — мягкий аппликатор. С помощью него, губы равномерно можно накрасить за пару секунд, а уже через две минуты помада помада превратиться в матовую.

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Тени для век от MAC Многие бояться использовать яркие цвета в макияже, но если грамотно его нанести, то взгляды со стороны окружающих вам обеспечены. Для эксперимента идеально подойдут тени для век Eye Shadow от MAC. Они идеально растушевываются и равномерно ложатся на кожу. Если вам нужно сделать яркий пигмент, то достаточно нанести несколько слоев на веки. Стоит отметить, что средства можно наносить сухим и влажным методом.

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Румяна High Definition Blush Если после холодов у вас бледная кожа и хочется добавить немного смуглого оттенка, то румяня персикового цвета от NYX — спасут ситуацию. Нанесите их на щеки и слегка на верхний край лба. Тут важно не переборщить! Румяна достаточно стойкие, но стоит отметить, что если вы являетесь обладательницей жирной кожи, то вам стоит воспользоваться праймером или сильно увлажнить кожу.

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Eau — Карандаш для глаз, тон, оранжевый Яркие стрелки морковного цвета — легко! Используйте карандаш в тоне. Он обладает кремовой текстурой, благодаря которой нарисовать ровные стрелки не составит труда. Но стоит помнить, что если вы делайте акцент на глазах, то на губах мы используем нейтральные оттенки.

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Лак для ногтей Морковный цвет в маникюре всегда будет в тренде. Именно такой есть в палитре Essie. Его легко наносить на ногти, достаточно два слоя — яркость и стойкость вам обеспечена. Цвет можно использовать не только в качестве маникюра, но и как педикюр. В палитре бренда представлены различные оттенки морковного цвета.

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