Ещё
Лучшие косметические средства морковного цвета
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучшие косметические средства морковного цвета 

Popcake.tv 36 минут назад
Фото: Popcake.tv
Этим летом главный тренд в макияже — морковный оттенок. Его смело можно использовать на губах, делать яркие стрелки, подчеркивая яблочки щек и многое другое. Если в твоем бьюти-арсенале еще нет такого цвета, то советуем ознакомиться с нашей подборкой и взять себе на заметку.
Matte Жидкая помада от Жидкая помада — идеальный вариант на лето. Она не сушит губы, держится долго на губах и не скатывается. У бренда Lancome есть такая! Двухфазовая формула поможет вам создать идеально матовые губы, стойкий цвет, но при этом вы не будете чувствовать тяжесть на своих губах.
У помады есть отличительная особенность — мягкий аппликатор. С помощью него, губы равномерно можно накрасить за пару секунд, а уже через две минуты помада помада превратиться в матовую.
Цена: руб.
Тени для век от MAC Многие бояться использовать яркие цвета в макияже, но если грамотно его нанести, то взгляды со стороны окружающих вам обеспечены. Для эксперимента идеально подойдут тени для век Eye Shadow от MAC. Они идеально растушевываются и равномерно ложатся на кожу. Если вам нужно сделать яркий пигмент, то достаточно нанести несколько слоев на веки. Стоит отметить, что средства можно наносить сухим и влажным методом.
Цена: руб. ;
Румяна High Definition Blush Если после холодов у вас бледная кожа и хочется добавить немного смуглого оттенка, то румяня персикового цвета от NYX — спасут ситуацию. Нанесите их на щеки и слегка на верхний край лба. Тут важно не переборщить! Румяна достаточно стойкие, но стоит отметить, что если вы являетесь обладательницей жирной кожи, то вам стоит воспользоваться праймером или сильно увлажнить кожу.
Цена: руб. ;
Eau — Карандаш для глаз, тон, оранжевый Яркие стрелки морковного цвета — легко! Используйте карандаш в тоне. Он обладает кремовой текстурой, благодаря которой нарисовать ровные стрелки не составит труда. Но стоит помнить, что если вы делайте акцент на глазах, то на губах мы используем нейтральные оттенки.
Цена: руб.
Лак для ногтей Морковный цвет в маникюре всегда будет в тренде. Именно такой есть в палитре Essie. Его легко наносить на ногти, достаточно два слоя — яркость и стойкость вам обеспечена. Цвет можно использовать не только в качестве маникюра, но и как педикюр. В палитре бренда представлены различные оттенки морковного цвета.
Цена: руб.
Popcake.tv: последние новости
У Кристен Стюарт Стелла Максвелл любовная идиллия Неужели, Селена Гомес постоянно думает о Джастине Бибере? Тимати и Анастасия Решетова играют в отношения?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Простой тест покажет, насколько вы умны10
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами21
Женщина сделала себе соски в форме сердца23
В жару без белья: опасно ли это?14
Гибель 23-летней модели попала на видео2
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение