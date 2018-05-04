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После слухов о второй беременности Ирина Шейк показала фото в полный рост, но спрятала живот под объемным платьем
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После слухов о второй беременности Ирина Шейк показала фото в полный рост, но спрятала живот под объемным платьем 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
О второй возможной беременности Ирины Шейк заговорили всего несколько дней назад. Российская модель ничего не комментирует, впрочем, в это и не странно. Шейк всегда отличалась немногословностью по поводу своей личной жизни. И пусть Ирина молчит, но ее наряды, кажется, говорят за нее. Несколько часов назад модель опубликовала в своем Instagram кадр, на котором она позирует в полный рост в голубом платье. И хоть Ирина и пыталась сместить акцент на ее пышную грудь, все равно все внимание приковано к животу: все-таки есть он или нет?
Напомним, у Ирины есть годовалая дочь Лея де Сьен от актера Брэдли Купера. Пара официально не жената, но на безымянном пальце Шейк красуется кольцо с огромным камнем.
Как думаешь: ждет ли звездная пара второго малыша?
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Фото:Instagram
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