После слухов о второй беременности Ирина Шейк показала фото в полный рост, но спрятала живот под объемным платьем

О второй возможной беременности Ирины Шейк заговорили всего несколько дней назад. Российская модель ничего не комментирует, впрочем, в это и не странно. Шейк всегда отличалась немногословностью по поводу своей личной жизни. И пусть Ирина молчит, но ее наряды, кажется, говорят за нее. Несколько часов назад модель опубликовала в своем Instagram кадр, на котором она позирует в полный рост в голубом платье. И хоть Ирина и пыталась сместить акцент на ее пышную грудь, все равно все внимание приковано к животу: все-таки есть он или нет?

Напомним, у Ирины есть годовалая дочь Лея де Сьен от актера Брэдли Купера. Пара официально не жената, но на безымянном пальце Шейк красуется кольцо с огромным камнем.

Как думаешь: ждет ли звездная пара второго малыша?

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Фото:Instagram