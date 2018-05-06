Показ Rrada Resort: дутые шапки-ушанки, арт-колготки и цветная кожа

В противовес Chanel и их фирменным беретам Миуччи Прада облачила моделей в непривычно «надутые» шапки-ушанки и фуражки, как у военных. Добавила к этому немного ярких красок и экстраваантные арт-колготки. Получился практически привет из 90-х.

Из лаковой цветной кожи Prada теперь шьют не только дерзкие мини, но и топы. Кстати, обувь в коллекции тоже реверанс к популярным моделям из финальной декады прошлого столетия: остроносые туфли и мокасины с плоским носочком, а также мюли с открытым носком — то, что нужно для идеального гардероба в круизном стиле.

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Фото: Vogue.com