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Показ Rrada Resort: дутые шапки-ушанки, арт-колготки и цветная кожа
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Показ Rrada Resort: дутые шапки-ушанки, арт-колготки и цветная кожа 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
В противовес Chanel и их фирменным беретам Миуччи Прада облачила моделей в непривычно «надутые» шапки-ушанки и фуражки, как у военных. Добавила к этому немного ярких красок и экстраваантные арт-колготки. Получился практически привет из 90-х.
Из лаковой цветной кожи Prada теперь шьют не только дерзкие мини, но и топы. Кстати, обувь в коллекции тоже реверанс к популярным моделям из финальной декады прошлого столетия: остроносые туфли и мокасины с плоским носочком, а также мюли с открытым носком — то, что нужно для идеального гардероба в круизном стиле.
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Текст: Диана Гербер
Фото: Vogue.com
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