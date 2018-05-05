СМИ: Ирина Шейк беременна?

Ирина Шейк (32) и Брэдли Купер (43) не говорят на тему своих отношений и лишь несколько раз появлялись вместе на мероприятиях. Наверное, именно поэтому вокруг пары ходит так много разных слухов.

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Так, в Сети появились слухи о беременности модели. В качестве доказательств: появление пары на пороге центра планирования семьи и изменения в фигуре Шейк (Ирина, большая поклонница платьев облегающих фасонов, теперь носит исключительно свободную одежду). И новые фото, сделанные папарацци во время прогулки Шейк с матерью и дочерью Леей по набережной в Нью-Йорке, это подтверждают.

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Напомним, о том, что Ирина и Брэдли станут родителями, мы узнали на шоу Victoria’s Secret — модель показала животик прямо на подиуме. Может, и теперь звёзды ждут удобного момента?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/smi-irina-shejk-beremenna/