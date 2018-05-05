Ещё
СМИ: Ирина Шейк беременна?
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Ирина Шейк беременна? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Ирина Шейк (32) и Брэдли Купер (43) не говорят на тему своих отношений и лишь несколько раз появлялись вместе на мероприятиях. Наверное, именно поэтому вокруг пары ходит так много разных слухов.
все слайды
Так, в Сети появились слухи о беременности модели. В качестве доказательств: появление пары на пороге центра планирования семьи и изменения в фигуре Шейк (Ирина, большая поклонница платьев облегающих фасонов, теперь носит исключительно свободную одежду). И новые фото, сделанные папарацци во время прогулки Шейк с матерью и дочерью Леей по набережной в Нью-Йорке, это подтверждают.
все слайды
Напомним, о том, что Ирина и Брэдли станут родителями, мы узнали на шоу Victoria’s Secret — модель показала животик прямо на подиуме. Может, и теперь звёзды ждут удобного момента?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/smi-irina-shejk-beremenna/
Peopletalk: последние новости
Ты будешь смеяться: 12 самых громких Photoshop-скандалов Три самых стильных принта на лето от Беллы Потемкиной 5 вещей из гардероба бойфренда, которые нужно забрать себе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пляжные образы российских звезд1
Простой тест покажет, насколько вы умны13
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами24
Гибель 23-летней модели попала на видео5
Как девочка повзрослела на 8 лет за 3 минуты20
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение