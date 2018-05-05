Как выглядеть на миллион

Наконец-то по-весеннему светит солнце! В такие дни особенно хочется выглядеть красиво и стильно — как «звезды» на красной дорожке или миллиардеры на светском рауте.

Конечно, легко выглядеть на миллион, располагая такой суммой: лучшие стилисты подскажут дизайнерский наряд и подберут аксессуары, лучшие визажисты подчеркнут достоинства лица и скроют его недостатки, а эксклюзивный аромат станет завершающим штрихом в образе. Но как быть, если в распоряжении — скромный бюджет? Можно ли в этом случае выглядеть роскошно? News.ru составил список полезных советов, которые могут помочь.

Базовый гардероб

Global Look Press/West Coast Surfer

Основу гардероба составляют базовые вещи. Для женщин — это джинсы прямого кроя, юбки, пиджаки, рубашки и водолазки. Базовые вещи должны сочетаться друг с другом по цветовой гамме, что позволит составлять разные варианты комплектов. Например, можно надеть джинсы с водолазкой, а юбку — с пиджаком.

В то же время, у мужчин должен быть классический офисный костюм, который выгодно подчеркивает фигуру, и городской пиджак — его можно надевать вместе с джинсами.

Выбирая одежду, вовсе не обязательно искать дорогие брендовые вещи. Главное — чтобы ткани были натуральными. Специалисты предостерегают: в составе должно быть не более 20% полиэстера. В противном случае, одежда не только будет смотреться дёшево, но и может нанести вред здоровью. Лучше отдавать предпочтение шерсти, вельвету, шёлку и кашемиру. Несмотря на то, что вещи из этих тканей сложно назвать «бюджетными», прослужить они смогут довольно долго, сохранив при этом товарный вид.

Цвета и аксессуары

Global Look Press/CHROMORANGE/Dirk Schröder

Чтобы выглядеть дорого, не стоит надевать вещи с большим количеством блесток и страз. Это только упростит образ. В то же время, однотонная одежда чистых цветов поможет выглядеть элегантнее. Например, чёрно-белая классика или мягкие цвета пастельных оттенков.

Также не стоит перегружать образ аксессуарами. Стилисты советуют женщинам придерживаться «правила трёх», то есть одновременно надевать не более трёх украшений. И каждый раз, выходя из дома, стараться найти «лишний» аксессуар и снять его.

У мужчин редко возникают проблемы с переизбытком «украшательств». Им просто нужно придерживаться правила адекватности, то есть запонки надевать с рубашкой и деловым костюмом, а кожаный браслет — с джинсами и футболкой.

Заботиться о себе

Global Look Press/Victor Lisitsin

Красивая кожа, ухоженные волосы и ногти — важные составляющие роскошного образа. Что делать, если вы не готовы отдавать весомую часть бюджета на дорогие процедуры в салонах красоты? Заботиться о себе самостоятельно. Например, делать для лица зарядку, подтягивающую мышцы, и массаж.

Также стоит пересмотреть свой рацион — убрать из него фастфуд и другую жирную пищу, добавить больше овощей, фруктов и пить как можно больше воды.

И, наконец, еще один секрет, как выглядеть дорого, — это искренне улыбаться и позитивно мыслить. Как говорят психологи, все наши мысли отражаются на внешнем виде. Так давайте думать красиво!