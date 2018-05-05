Бьютификация лица: гендерный подход

Все больше людей обращают внимание на свою внешность — мир разворачивается к зеркалу. И мужчины, и женщины хотят выглядеть молодо, красиво и модно, а косметология предлагает для этого своевременные легкие методики, чтобы все могли приблизиться к своему идеалу. МедикФорум решил выяснить, что можно сделать, чтобы сбалансировать красоту лица.

Красота лица

Модные тенденции — это словосочетание применимо не только относительно одежды. Понятия красоты лица также подвержены капризной моде. Выделенные скулы, пухлые губы, тонкие или густые брови — все это различные тренды в женской внешности. Конечно, есть вещи, не подвластные времени: ухоженная кожа, густые блестящие волосы восхищают всегда. И надо сказать, что сейчас естественность все больше набирает популярность, правда, с одной поправкой — вид должен быть естественным, но также молодым, красивым и ухоженным. А молодость — это хорошее качество кожи и правильные черты лица.

Тенденции в красоте женского лица

Сейчас основной тренд в женской красоте — это вертикализация лица, когда продольные линии визуально длиннее поперечных. Часто молодые девушки с пухленькими лицами хотят иметь вытянутый овал и стараются похудеть, но это бесполезно, потому что, как правило, лишнего веса у них нет, а лицо круглое просто по своему типу. В некоторых клиниках в таких случаях предлагают убрать комки Биша. Но большинство опытных специолистов против такого подхода, потому что считают, что жировые «пакеты» на лице нужно сохранять, они выполняют функцию поддержки кожи. Есть другой, более гуманный метод — небольшая коррекция лица филлерами: с их помощью можно поднять скулы, немного удлинить подбородок, от этого лицо визуально вытягивается и становится более стройным. Такая коррекция отлично подходит и женщинам, у которых с возрастом лицо сжимается, укорачивается и приобретает старческий вид. С помощью филлеров поднимают кончик брови, уголки рта, кончик носа — и лицо снова выглядит свежим, молодым. В каких-то случаях можно ограничиться только филлерами, в других — комбинировать их с ботулинотерапией, но главное, получается всегда отличный результат — гармоничное, молодое, ухоженное лицо. Но и это еще не все. Когда речь идет о бьютификации образа, нельзя забывать о шее и руках — это маркеры, которые определяют возраст. Задача — привести в гармонию состояние лица, шеи и рук. И здесь часто необходимо прибегнуть к помощи гинекологов и эндокринологов, потому что если шея и руки слишком обезвоженные, значит, есть какие-то внутренние проблемы, и их необходимо решать. В идеале — к бьютификации применяется комплексный подход, потому что только тогда можно говорить о хорошем результате.

Тенденции в красоте женского лица

У мужчин тоже есть мода. Например, когда-то со всех рекламных билбордов и экранов телевизоров на нас смотрели мужские лица с ямочкой на подбородке — это считалось эталоном красоты, потом был моден прямоугольный подбородок. Но несмотря на модные веяния, мужчины им менее подвержены, и бьютификация мужского лица кардинально отличается от женского. Во-первых, для мужчин применяются другие препараты. Если для женщин — это гиалуроновая кислота, то для сильного пола это может быть гидроксиопатит кальция, потому что мужчинам как раз идет массивный подбородок, выраженные скулы, прямые брови. Во-вторых, мужчина приходит к косметологу, когда ему необходимо усиление какой-то социальной роли и нужно подчеркнуть мужские черты лица. У него нет потребности быть похожим на кого-то, он не показывает картинки из журнала. Мужчина просто отличает, что лицо стало уставшим или появились не красящие его морщины, и тогда идет к специалисту, который видит, в каких местах есть недостатки, что можно исправить красиво и незаметно для окружающих. Косметолог в этом случае отталкивается от его природных черт. Ранее эксперты сообщили, как провести объемное омоложение лица.