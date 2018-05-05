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Ее свадебное платье обсуждает весь мир. А все из-за одной простой причины
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Ее свадебное платье обсуждает весь мир. А все из-за одной простой причины 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Софи Качья — популярный блогер из Австралии. И ее недавняя свадьба вызвала немало обсуждений и критики, поскольку невеста выбрала себе необычный наряд — черное платье.
Женщина написала, что ее платье не имеет никакого отношения к распространенному мнению, что белое должны одевать только девственницы. У Софи есть сын, так что ей и так нет смысла врать. А черный цвет она выбрала по нескольким причинам: — Во-первых, это классика. — Во-вторых, он подходит для любой фигуры. — Также невеста написала, что считает его прежде всего выразительным, броским и сексуальным. — Плюс ко всему, муж сам предложил ей такое цветовое решение, так как он знает, насколько Софи любит носить черное. Вот и все причины.
Отношение к такому выбору может быть разным. Но давайте внимательно посмотрим на фото со свадьбы.
Дизайнер сказал, что он давно хотел сделать что-то подобное, просто ему еще не попадались настолько смелые клиентки.
Сложно спорить с тем, что Софи идет и фасон, и цвет, и богатое украшение платья.
Ее внешность очень гармонирует с элегантным нарядом.
Вот только подходит ли этот образ на роль свадебного? Тут каждый имеет право на свое мнение.
Смокинги мужа и сына Софи пошиты из шикарного вишневого бархата.
Эта семья явно выделяется тонким вкусом.
А как вам такой наряд? Поделитесь своим мнением с нами в комментариях!
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