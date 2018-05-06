Ещё
Селена Гомез и Джастин Бибер появятся вместе на Met Gala
Далее:
Читайте также:
Ещё

Селена Гомез и Джастин Бибер появятся вместе на Met Gala 

Popcake.tv 27 минут назад
Фото: Popcake.tv
Вот-вот наступит одно из самых модных и ожидаемых событий года. Как вы поняли, речь идёт о Met. Поэтому звёздам пора подбирать платья, туфли, а кому-то и пару.
Конечно, гостьей будет и Селена Гомес, которая с парой, кстати, тоже определилась. Выйти под руку она хочет с Джастином Бибером!
«Она скучает по нему, и не представляет никого другого, с кем можно было бы пойти на мероприятие», — поделился источник
Также источник добавил, что Джастин и Селена, пусть и не в лучших отношениях, но она знает, что он всегда поддержит её и согласится составить компанию на любой вечеринке.
«Им с Джастином всегда весело вместе, поэтому даже сейчас, когда между ними не все идеально, она очень надеется, что он выйдет с ней на дорожку»
Фанаты уже не знают, что и думать. То приходит новость, что Селена слушает треки Бибера, чтобы он был «ближе» к ней, то хочет видеть его парой на. Может, этим двоим просто наладить наконец отношения и хотя бы стать друзьями?
Popcake.tv: последние новости
У Кристен Стюарт Стелла Максвелл любовная идиллия Лучшие косметические средства морковного цвета Кристен Стюарт бросает Стеллу Максвелл?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагическая история самой уродливой женщины в мире29
Летучая показала «персик» в красном бикини30
Анджелина Джоли рушит семью молодого актера6
Что значит, если у женщины узкие бедра18
Названы самые неподходящие продукты для завтрака11
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
04:15
Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение