Селена Гомез и Джастин Бибер появятся вместе на Met Gala

Вот-вот наступит одно из самых модных и ожидаемых событий года. Как вы поняли, речь идёт о Met. Поэтому звёздам пора подбирать платья, туфли, а кому-то и пару.

Конечно, гостьей будет и Селена Гомес, которая с парой, кстати, тоже определилась. Выйти под руку она хочет с Джастином Бибером

«Она скучает по нему, и не представляет никого другого, с кем можно было бы пойти на мероприятие», — поделился источник

Также источник добавил, что Джастин и Селена, пусть и не в лучших отношениях, но она знает, что он всегда поддержит её и согласится составить компанию на любой вечеринке.

«Им с Джастином всегда весело вместе, поэтому даже сейчас, когда между ними не все идеально, она очень надеется, что он выйдет с ней на дорожку»

Фанаты уже не знают, что и думать. То приходит новость, что Селена слушает треки Бибера, чтобы он был «ближе» к ней, то хочет видеть его парой на. Может, этим двоим просто наладить наконец отношения и хотя бы стать друзьями?