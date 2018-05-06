Новая девушка The Weeknd скрывает свое лицо

Вчера The был замечен с таинственной незнакомкой около отеля «Sunset» в Лос-Анджелесе. Музыканта можно было легко узнать по черной толстовке с огромным принтом — в этот день его уже видели в этом прикиде на улицах города.

А вот распознать девушку, одетую в черные брюки, черную кофту со спущенным плечом и большие белые кроссовки, поклонники так и не смогли.

Однако некоторые утверждают, что девушка со снимков очень похожа на модель Чантел Джефрис (). Ее видели в компании музыканта на фестивале.

Действительно ли закрутил роман с моделью? Или за таинственной незнакомкой скрывается голливудская звезда? А может, певец встречается с одной из своих фанаток?

Так или иначе, инсайдеры уверяют, что на данный момент не планирует строить серьезных отношений. «Сейчас он одинок и ему это определенно нравится», — заявили журналистам анонимные источники.