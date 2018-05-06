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Новая девушка The Weeknd скрывает свое лицо
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Новая девушка The Weeknd скрывает свое лицо 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Вчера The был замечен с таинственной незнакомкой около отеля «Sunset» в Лос-Анджелесе. Музыканта можно было легко узнать по черной толстовке с огромным принтом — в этот день его уже видели в этом прикиде на улицах города.
А вот распознать девушку, одетую в черные брюки, черную кофту со спущенным плечом и большие белые кроссовки, поклонники так и не смогли.
Однако некоторые утверждают, что девушка со снимков очень похожа на модель Чантел Джефрис (). Ее видели в компании музыканта на фестивале.
Действительно ли закрутил роман с моделью? Или за таинственной незнакомкой скрывается голливудская звезда? А может, певец встречается с одной из своих фанаток?
Так или иначе, инсайдеры уверяют, что на данный момент не планирует строить серьезных отношений. «Сейчас он одинок и ему это определенно нравится», — заявили журналистам анонимные источники.
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