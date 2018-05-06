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Визаж как жизнь: краски тьмы, фарфоровая кожа и Фрида Кало
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Визаж как жизнь: краски тьмы, фарфоровая кожа и Фрида Кало 

Деловое сообщество 1 час назад
Анна Иващенко и Марианна Пастухова вышли в ТОП30 лучших визажистов страны. Победа далась им нелегко, девушки должны были сами выступить и в качестве моделей, и в качестве авторов образа. Процесс записывается на видео, где участники пошагово объясняют концепцию работы и смысл образа. Тема была свободной, а ведь ничего тяжелее мук выбора. Анна выбрала для себя образ известной мексиканской художницы Фриды Кало. Девушка призналась, что Фрида восхищает ее несгибаемой твердостью духа, неудержимой энергией и яркими красками на своих полотнах.
Марианна же выбрала образ Тьмы. Той самой, что таится в каждом из нас. Радужные переливы, похожие на чарующие взмахи крыльев бабочки — вот во что превратила Марианна свое лицо. Однако стоит выключить свет, как из яркой палитры проступает пугающий образ. Визажист решила тем самым показать, что за самыми яркими красками порой прячутся пугающие тени.
Для выхода в финал им предстоит выполнить непростое задание, воплотить образ на заданную тему. Девушкам придется примерить стиль винтажной куклы. Марианна уже выбрала для себя прототип «невеста Пьеро». В ход пошли не только краски и кисти, для полноты картины пришлось использовать ленты, перья и даже мотки проволоки для создания короны. Если жюри оценит задумки ростовских красавиц, их ожидает выход в ТОП15 лучших визажистов страны. Потрудится придется, жюри состоит из популярных стилистов, блогеров и специалистов индустрии красоты. Победителя определят 18 июля. Автор самого креативного макияжа получит контракт с косметическим брендом, путевку в Лос-Анджелес и полмиллиона рублей.
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