У Илона Маска новый роман с основательницей бренда спортивной одежды

После того, как Илон Маск расстался с бывшей подружкой Джонни Деппа, моделью Эмбер Херд, ему приписывают романы с разными девушками. На этот раз зарубежные СМИ сообщают, что у него завязались отношения с основательницей бренда спортивной одежды Тайлер Хейни.

Согласно источнику издания Page Six, у Илона и Тайлер много общих интересов и они часто проводят время вместе. А в последние недели они стали видеться чаще, а между ними есть легкий флирт.

Сама Тайлер говорит, что они просто друзья и не встречаются, но поклонники ей не верят.

Тайлер Хейни входит в список Forbes «самых перспективных бизнесменов моложе 30». Еще в университете она основала компанию Outdoor Voices, который специализируется на продаже простой и красивой спортивной одежде. Бренд набирает популярность среди молодой аудитории.

Тайлер Хейни

Сама Тайлер раньше встречалась с ресторатором Остином Ларри Макгуайером, с которым познакомилась в Нью-Йорке в 2009 году, но пара распалась спустя семь лет отношений.