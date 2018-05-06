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У Илона Маска новый роман с основательницей бренда спортивной одежды
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У Илона Маска новый роман с основательницей бренда спортивной одежды 

Журнал ОК! 49 минут назад
После того, как Илон Маск расстался с бывшей подружкой Джонни Деппа, моделью Эмбер Херд, ему приписывают романы с разными девушками. На этот раз зарубежные СМИ сообщают, что у него завязались отношения с основательницей бренда спортивной одежды Тайлер Хейни.
Согласно источнику издания Page Six, у Илона и Тайлер много общих интересов и они часто проводят время вместе. А в последние недели они стали видеться чаще, а между ними есть легкий флирт.
Сама Тайлер говорит, что они просто друзья и не встречаются, но поклонники ей не верят.
Тайлер Хейни входит в список Forbes «самых перспективных бизнесменов моложе 30». Еще в университете она основала компанию Outdoor Voices, который специализируется на продаже простой и красивой спортивной одежде. Бренд набирает популярность среди молодой аудитории.
Тайлер Хейни
Сама Тайлер раньше встречалась с ресторатором Остином Ларри Макгуайером, с которым познакомилась в Нью-Йорке в 2009 году, но пара распалась спустя семь лет отношений.
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