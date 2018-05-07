Фото: Кристен Стюарт блеснула откровенным декольте на показе Chanel в Париже

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Томми Хилфигер: «Джиджи Хадид – не глупая, в отличие от моделей прошлого»

Фото: Джиджи Хадид на презентации своей коллекции часов для Tommy Hilfiger

Фото: Диана Крюгер на презентации коллекции для H&M в Германии