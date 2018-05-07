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Фото: Кристен Стюарт блеснула откровенным декольте на показе Chanel в Париже
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Фото: Кристен Стюарт блеснула откровенным декольте на показе Chanel в Париже 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Главным событием прошлой недели стал, пожалуй, показ новой круизной коллекции Chanel, прошедший в Париже и собравший множество звездных лиц — как на подиуме, так и в первом ряду. Звездными гостьями показа стали «лица» Chanel Кристен Стюарт, Марго Робби и Лили-Роуз Депп.
Подиум без знакомых лиц тоже не обошелся: новые творения Карла Лагерфельда в числе прочих представили сестры Хадид, Джиджи и Белла, а также Стелла Максвелл, которая теперь известна не только как манекенщица, но и как девушка Кристен Стюарт.
попкорнnews
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