Фото: Кристен Стюарт блеснула откровенным декольте на показе Chanel в Париже 

Главным событием прошлой недели стал, пожалуй, показ новой круизной коллекции Chanel, прошедший в Париже и собравший множество звездных лиц — как на подиуме, так и в первом ряду. Звездными гостьями показа стали «лица» Chanel Кристен Стюарт, Марго Робби и Лили-Роуз Депп.
Подиум без знакомых лиц тоже не обошелся: новые творения Карла Лагерфельда в числе прочих представили сестры Хадид, Джиджи и Белла, а также Стелла Максвелл, которая теперь известна не только как манекенщица, но и как девушка Кристен Стюарт.
попкорнnews