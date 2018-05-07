Как правильно носить вещи из лакированной кожи и выглядеть стильно 

Плащ Если уж подражать Нео, то выбирать самый трендовый способ, а именно набрасывать классический черный тренч (в глянцевом или виниловом исполнении) исключительно на голые плечи. Нет-нет, мы не призываем носить плащ вместо платья, хотя как вариант для экстравагантного выхода — почему бы и нет… Нет, мы немного о другом. Например, выбираем топ в бельевом стиле, брюки со стрелками или джинсы с завышенной талией, лодочки и тонкую цепочку между ключиц — образ модницы из мегаполиса готов. Не хочется менять стиль так радикально? Носим тренч из лаковой кожи с белой рубашкой и классической юбкой-карандашом. Все-таки несмотря на необычный материал, тренч — это всего лишь элемент базового гардероба. Кстати, кожаные модели, похоже, с нами надолго, поэтому не бойтесь как следует вложиться в эту вещицу. Она прослужит не один сезон, да еще и по наследству к дочери перейдет. Юбка Если с плащом еще можно экспериментировать, то вот с лаковой юбкой — увы. Во-первых, если вам уже далеко за 20, то настоятельно рекомендуем отказаться от мини, во-вторых, предпочтение лучше отдавать черному или темно-синему цвету, допускается еще глубокий бордовый, но никакого ярко-алого, розового и фиолетового! Мы ведь не хотим выглядеть пошло. Так как за основу образа мы берем юбку, то остальные вещи должны лишь аккуратно дополнять ее. Идеальный варинт — составить классический офисный аутфит с помощью белой рубашки и базового тренчкота. Брюки Сразу оговоримся: никаких легинсов! К сожалению, брюки из лакированной кожи или из винила подойдут исключительно обладательницам идеальных форм. Да, они действительно очень полнят, а узкие модели еще и подчеркивают несовершенства ног. Поэтому мы советуем обратить внимание на трубы, клеши или сигареты. Учитывая тот факт, что брючки будут довольно объемными, выбираем обтягивающий верх, идеальным вариантом будет боди или водолазка. Кстати, используя последнюю, можно создать аутфит в парижском стиле: дополнив look беретом, крупными серьгами, а также брогами и сумкой-сетчелом. Текст: Диана Гербер Фото: архивы пресс-служб