Синди Кроуфорд надела элегантное платье для свидания с мужем

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер по праву считаются одной из самых красивых и крепкий пар в Голливуде. В этом году они отметят 20-летие со дня свадьбы. Несмотря на такой внушительный срок, между супругами все те же нежные чувства, что и были в самом начале их романа. Они часто выходят вместе в свет и устраивают друг другу романтические свидания. Вчера папарацци сфотографировали парочку на пути в ресторан.

Для ужина с мужем Синди Кроуфорд выбрала элегантное черное платье с глубоким вырезом в области бедра и босоножки. Волосы модель распустила, а в макияже отдала предпочтение естественным тонам. После романтического свидания пара направилась на вечеринку в честь Met Gala, где их уже ждала дочь Кайя Гербер . На мероприятии Синди блеснула уже в другом платье.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер

Синди Кроуфорд рассказала, почему жалеет о своих откровенных фотосессиях

Напомним, Синди Кроуфорд вышла замуж за манекенщика Рэнди Гербера в 1998 году. У супругов растут двое детей: сын Пресли Уолкер и дочь Кайя Джордан Гербер. Пресли Уокер, как и его сестра, занимается моделингом, но больше времени уделяет фотографии. Именно он начал первым фотографировать сестру. Благодаря этим снимкам Кайя и привлекла внимание модельных агентов.