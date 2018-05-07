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Синди Кроуфорд надела элегантное платье для свидания с мужем
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Синди Кроуфорд надела элегантное платье для свидания с мужем 

Журнал ОК! 2 часа назад
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер по праву считаются одной из самых красивых и крепкий пар в Голливуде. В этом году они отметят 20-летие со дня свадьбы. Несмотря на такой внушительный срок, между супругами все те же нежные чувства, что и были в самом начале их романа. Они часто выходят вместе в свет и устраивают друг другу романтические свидания. Вчера папарацци сфотографировали парочку на пути в ресторан.
Для ужина с мужем Синди Кроуфорд выбрала элегантное черное платье с глубоким вырезом в области бедра и босоножки. Волосы модель распустила, а в макияже отдала предпочтение естественным тонам. После романтического свидания пара направилась на вечеринку в честь Met Gala, где их уже ждала дочь Кайя Гербер. На мероприятии Синди блеснула уже в другом платье.
Синди Кроуфорд и Кайя Гербер
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Напомним, Синди Кроуфорд вышла замуж за манекенщика Рэнди Гербера в 1998 году. У супругов растут двое детей: сын Пресли Уолкер и дочь Кайя Джордан Гербер. Пресли Уокер, как и его сестра, занимается моделингом, но больше времени уделяет фотографии. Именно он начал первым фотографировать сестру. Благодаря этим снимкам Кайя и привлекла внимание модельных агентов.
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