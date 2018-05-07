Ещё
Тренд из Instagram: макияж диснеевских принцесс в индийском стиле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренд из Instagram: макияж диснеевских принцесс в индийском стиле 

SNCmedia.ru 47 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
За новую порцию вдохновения в стиле Disney благодарим Гамель Патель, модель и визажиста из Северной Каролины. Всего-то 34 тысячи фолловеров постоянно наблюдают за ее непрекращающимися бьюти-экспериментами, но прямо-таки взорвать соц сеть удалось ее серии фотографий, посвященной принцессам «Диснея».
Патель не просто воссоздала макияж принцесс, смотря на которых мы провели наше детство, но и привнесла в их бьюти-образы вполне аутентичный индийский стиль.
Визажист объяснила свой эксперимент весьма просто и логично — ей всегда было очень жаль, что в ее детстве не было диснеевской принцессы, которая олицетворяла бы Индию, поэтому девушка решила взять дело в свои руки и переделала всех принцесс на индийский лад.
Патель поработала над образами Белль, Мулан, Золушки, Покахонтас, Белоснежки, Жасмин, Авроры и Ариэль — сначала с яркой косметикой, и затем и с помощью традиционных индийских одеяний и аксессуаров. Такой «Дисней» в стиле Болливуда нам определенно нравится (бросаем все дела и идем повторять).
SNCmedia.ru: последние новости
Generation X: руководители 5 инновационных стартапов – о том, как они меняют мир моды История Versace: как Донателла подарила итальянскому бренду второе дыхание Закошмарили: 5 нарядов из Instagram Натальи Подольской, на которые нам больно смотреть
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х41
Виктория Боня удивила асиметричной грудью15
Летучая показала «персик» в красном бикини37
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами31
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
06:10
Модные тренды, которые мужчины ненавидят
Мода
04:51
Крошечная «Дюймовочка» живёт в Канаде
Дети
06:36
Лайфаки, которые усмирят детей-непосед
Дети
00:27
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Звёзды
00:15
Виктория Боня удивила асиметричной грудью
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение