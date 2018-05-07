Тренд из Instagram: макияж диснеевских принцесс в индийском стиле

За новую порцию вдохновения в стиле Disney благодарим Гамель Патель, модель и визажиста из Северной Каролины. Всего-то 34 тысячи фолловеров постоянно наблюдают за ее непрекращающимися бьюти-экспериментами, но прямо-таки взорвать соц сеть удалось ее серии фотографий, посвященной принцессам «Диснея».

Патель не просто воссоздала макияж принцесс, смотря на которых мы провели наше детство, но и привнесла в их бьюти-образы вполне аутентичный индийский стиль.

Визажист объяснила свой эксперимент весьма просто и логично — ей всегда было очень жаль, что в ее детстве не было диснеевской принцессы, которая олицетворяла бы Индию, поэтому девушка решила взять дело в свои руки и переделала всех принцесс на индийский лад.

Патель поработала над образами Белль, Мулан, Золушки, Покахонтас, Белоснежки, Жасмин, Авроры и Ариэль — сначала с яркой косметикой, и затем и с помощью традиционных индийских одеяний и аксессуаров. Такой «Дисней» в стиле Болливуда нам определенно нравится (бросаем все дела и идем повторять).