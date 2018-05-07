Мейкап-баттл: Юлия Паршута VS Марго Робби. Голосуйте, чей макияж вам нравится больше 

Один из трендов сезона весна/лето 2018 — графичный мономакияж. Белый цвет тоже не сдает свои позиций, поэтому именно его чаще других используют в макияже глаз.
Юлия Паршута, известная любовью к экспериментам в макияже, нанесла кремовые тени белого цвета под бровь и оставила их нерастушеванными. Верхние ресницы актриса накрасила классической черной тушью, а нижние — белой тушью в несколько слоев, добившись эффекта «паучьих лапок» — еще одного хита сезона. Брови Юлия аккуратно причесала, на лицо нанесла тональную основу с сияющим финишем, а на губы — блестящий полупрозрачный бальзам. Получился фотогеничный макияж в подиумном стиле.
У утонченной Марго Робби получился нежный макияж с акцентом на глаза. Белые тени актриса нанесла на все подвижное века, складку века затемнила сатиновыми тенями телесного оттенка, ресницы подчеркнула тушью и уложила брови. Актриса сделала выбор в пользу матовой тональной основы, на скулы нанесла немного румян, а ну губы — помаду в оттенке nude. Такой макияж вполне подойдёт в качестве повседневного и особенно хорошо будет смотреться с луком в стиле total-white.