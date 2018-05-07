Мейкап-баттл: Юлия Паршута VS Марго Робби. Голосуйте, чей макияж вам нравится больше

Один из трендов сезона весна/лето 2018 — графичный мономакияж. Белый цвет тоже не сдает свои позиций, поэтому именно его чаще других используют в макияже глаз.

Юлия Паршута , известная любовью к экспериментам в макияже, нанесла кремовые тени белого цвета под бровь и оставила их нерастушеванными. Верхние ресницы актриса накрасила классической черной тушью, а нижние — белой тушью в несколько слоев, добившись эффекта «паучьих лапок» — еще одного хита сезона. Брови Юлия аккуратно причесала, на лицо нанесла тональную основу с сияющим финишем, а на губы — блестящий полупрозрачный бальзам. Получился фотогеничный макияж в подиумном стиле.