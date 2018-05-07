Ещё
Модные тренды, которые мужчины ненавидят
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модные тренды, которые мужчины ненавидят 

Рамблер 7 часов назад
Мода непостоянна, время от времени дизайнеры и стилисты выдумывают такие странные наряды, что сложно представить, как можно выйти в них на улицу. Иногда замысловатые тренды девушки берут на вооружение, но оказывается, что далеко не все из них нравятся мужчинам. Итак, какие же модные тренды представители сильной половины человечество просто ненавидят?
1. Дамская стрижка «Ёжик», которую в последнее время демонстрируют многие звёзды. Мужчинам она не нравится, им по душе длинные естественные локоны.
2. Смешанные принты, особенно удачно вписывающиеся в летний стиль. Для мужчин, воспринимающих информацию визуально, такая яркость, граничащая с вычурностью, выглядит отталкивающе.
3. Топы и блузки со шнуровкой, делающие любой наряд весьма пикантным. Казалось бы, мужчинам должна нравится такая сексапильность, но шнуровка почему-то ассоциируется у многих с хоккейной амуницией.
4. Агрессивный макияж, который пропагандируют видеоблогеры. А вот мужчины придерживаются классических взглядов и полагают, что чем меньше макияжа — тем лучше.
5. Шляпки из соломы, один из любимейших аксессуаров отпускниц. Эти головные уборы мужчины считают уделом фермеров.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда ТВ довела до тошноты «голыми» фотографиями12
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х58
Девушка с дефектом лица стала знаменитой моделью4
52-летняя Салтыкова восхитила фигурой в бикини10
Малахов подтвердил беременность Кудрявцевой
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
06:14
Фильмы, из-за которых звёзды поженились
Звёзды
02:03
Обнаженная и в грязи: Толкалина показала фото
Звёзды
04:28
Опозорившиеся звёзды, которых сняли на видео
Звёзды
06:10
Модные тренды, которые мужчины ненавидят
Мода
04:51
Крошечная «Дюймовочка» живёт в Канаде
Дети
06:36
Лайфаки, которые усмирят детей-непосед
Дети
00:27
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение