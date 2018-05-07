Коллекция Майли Сайрус

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Американская певица Майли Сайрус предпочитает удобную обувь, ее не раз можно было встретить в кедах на улице или на красной дорожке. Своей любовью к удобной обуви Майли делится с поклонниками, а точнее выпускает совместную коллекцию с Converse.

«Converse не имеет границ. Правда. Я всегда чувствовала между нами нечто общее, потому что бренд является мультикультурным и при этом доступным», — рассказала певица. В коллекции будут представлены кеды на платформе разных оттенков, тканевые рюкзаки, спортивные костюмы, прозрачные жакеты, футболки и многое другое.

Вся одежда будет выполнена в стиле певицы: неординарно и вызывающе. В России приобрести одежду от Майли Сайрус можно уже в этом месяце, но главное успеть! Так как коллекция является ограниченным тиражом и не будет производится далее. ;;