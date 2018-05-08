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Звезда фильма «Жги!» Нино Нинидзе и его режиссер Кирилл Плетнев поженились
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Звезда фильма «Жги!» Нино Нинидзе и его режиссер Кирилл Плетнев поженились 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Дочь известной грузинской актрисы Ии Нинидзе, Нино, давно жила в гражданском браке с актером и режиссером Кириллом Плетневым. У пары есть двухлетний сын Сандро. А на днях влюбленные наконец поженились официально.
В микроблоге Нино появились невероятно нежные снимки со свадьбы. Жених и невеста решили не устраивать масштабное торжество, а собрали лишь самых близких людей. Нино выбрала очень женственное платье классического белого цвета с воздушной юбкой.
Важным гостем на торжестве стал сын Кирилла и Нино Сандрик. «Птенчик наш», — написала Нинидзе в социальных сетях.
Фото: Instagram
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