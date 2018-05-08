Звезда фильма «Жги!» Нино Нинидзе и его режиссер Кирилл Плетнев поженились

Дочь известной грузинской актрисы Ии Нинидзе Нино , давно жила в гражданском браке с актером и режиссером Кириллом Плетневым . У пары есть двухлетний сын Сандро. А на днях влюбленные наконец поженились официально.

В микроблоге Нино появились невероятно нежные снимки со свадьбы. Жених и невеста решили не устраивать масштабное торжество, а собрали лишь самых близких людей. Нино выбрала очень женственное платье классического белого цвета с воздушной юбкой.

Важным гостем на торжестве стал сын Кирилла и Нино Сандрик. «Птенчик наш», — написала Нинидзе в социальных сетях.

Фото: Instagram