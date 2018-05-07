Ещё
Пэт Макграт и Метрополитен-музей выпустили совместную коллекцию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пэт Макграт и Метрополитен-музей выпустили совместную коллекцию 

The Blueprint 3 часа назад
Фото: The Blueprint
В честь предстоящего бала Института костюма Met Gala и выставки в Метрополитен музее вышла совместная коллекция музея с визажисткой Пэт Макграт. В нее вошли блеск для губ и палетка теней, а также футболки и лонгсливы — продолжение линейки мерчендайза визажистки. В палетке теней — лимитированной версии Mothership IV: Decadence — 10 оттенков, а перламутровый блеск для губ — первый из новой линии блесков Lust. Упаковку средств украшают изображения экспонатов предстоящей выставки «Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination». Коллекцию можно будет купить с 8 мая на сайте Пэт.
The Blueprint: последние новости
Дутые ушанки на показе Prada Resort 2019 Посмотрите первые кадры с выставки в Метрополитен-музее Ким Гордон с дочерью снялись в лукбуке Proenza Schouler White Label
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда ТВ довела до тошноты «голыми» фотографиями9
Крем для загара превратил девушку в Шрека7
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х56
52-летняя Салтыкова восхитила фигурой в бикини8
Девушка с дефектом лица стала знаменитой моделью3
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
06:14
Фильмы, из-за которых звёзды поженились
Звёзды
02:03
Обнаженная и в грязи: Толкалина показала фото
Звёзды
04:28
Опозорившиеся звёзды, которых сняли на видео
Звёзды
06:10
Модные тренды, которые мужчины ненавидят
Мода
04:51
Крошечная «Дюймовочка» живёт в Канаде
Дети
06:36
Лайфаки, которые усмирят детей-непосед
Дети
00:27
Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение