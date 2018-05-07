Пэт Макграт и Метрополитен-музей выпустили совместную коллекцию

В честь предстоящего бала Института костюма Met Gala и выставки в Метрополитен музее вышла совместная коллекция музея с визажисткой Пэт Макграт. В нее вошли блеск для губ и палетка теней, а также футболки и лонгсливы — продолжение линейки мерчендайза визажистки. В палетке теней — лимитированной версии Mothership IV: Decadence — 10 оттенков, а перламутровый блеск для губ — первый из новой линии блесков Lust. Упаковку средств украшают изображения экспонатов предстоящей выставки «Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination». Коллекцию можно будет купить с 8 мая на сайте Пэт.