Лучшие бьюти-образы Met Gala 2018 

В Нью-Йорке прошло одно из главных модных событий года — Met Gala 2018. И конечно, звезды выходили на красную дорожку при полном параде. Мы выбрали самые красивые бьюти-образы. Смотри и восхищайся!
Рианна (30)
Сияющая кожа и губы-омбре стали завершающим штрихом в роскошном образе Рианны. Тут и добавить нечего.
Хейли Болдуин (21)
Хейли появилась на красной дорожке с обновленным цветом волос — клубничный блонд с ободком из цветов выглядит потрясающе, правда?
Блейк Лайвли (30)
Блейк не любит сложные образы. На этот раз она тоже не стала изменять себе и выбрала неброский макияж в теплых оттенках.
Джиджи Хадид (23)
Джиджи осталась верна своему любимому макияжу — нюдовые губы и дымчатые смоки в сиреневых оттенках. Бесспорно, такой макияж украшает милашку Джи.
Кейт Босуорт (35)
Образ Кейт, пожалуй, можно назвать самым нежным. Визажист звезды использовал розово-нюдовые оттенки для создания такого невинного образа.
Жасмин Сандерс (26)
У Жасмин была самая красивая прическа! Только посмотри — воздушная коса и вплетенные в нее живые розы — что может быть прекраснее?
Дженнифер Лопес (48)
Согласись, с зачесанными назад волосами Дженнифер выглядит очень эффектно. А длинные накладные ресницы ничуть не портят ее образ, лишь добавляют ей изюминку.
Роузи для выхода на красную дорожку выбрала нежный макияж в нюдовых оттенках, а волосы завязала в пучок и украсила необычным головным убором, напоминающим нимб.
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