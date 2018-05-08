Лучшие бьюти-образы Met Gala 2018

В Нью-Йорке прошло одно из главных модных событий года — Met Gala 2018. И конечно, звезды выходили на красную дорожку при полном параде. Мы выбрали самые красивые бьюти-образы. Смотри и восхищайся!

Сияющая кожа и губы-омбре стали завершающим штрихом в роскошном образе Рианны. Тут и добавить нечего.

Хейли появилась на красной дорожке с обновленным цветом волос — клубничный блонд с ободком из цветов выглядит потрясающе, правда?

Блейк Лайвли (30)

Блейк не любит сложные образы. На этот раз она тоже не стала изменять себе и выбрала неброский макияж в теплых оттенках.

Джиджи Хадид (23)

Джиджи осталась верна своему любимому макияжу — нюдовые губы и дымчатые смоки в сиреневых оттенках. Бесспорно, такой макияж украшает милашку Джи.

Образ Кейт, пожалуй, можно назвать самым нежным. Визажист звезды использовал розово-нюдовые оттенки для создания такого невинного образа.

Жасмин Сандерс (26)

У Жасмин была самая красивая прическа! Только посмотри — воздушная коса и вплетенные в нее живые розы — что может быть прекраснее?

Согласись, с зачесанными назад волосами Дженнифер выглядит очень эффектно. А длинные накладные ресницы ничуть не портят ее образ, лишь добавляют ей изюминку.

Роузи для выхода на красную дорожку выбрала нежный макияж в нюдовых оттенках, а волосы завязала в пучок и украсила необычным головным убором, напоминающим нимб.

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