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Чего ждать от Карла Лагерфельда?
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Чего ждать от Карла Лагерфельда? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
В прошлом году Карл Лагерфельд удивил общественность коллаборацией со скейтерской маркой Vans. Одежда и аксессуары, к которым прикоснулась рука кутюрье, исчезли из магазинов на счет «раз». Чем удивит маэстро в этом сезоне?
Удивит, не сомневайтесь! Карл Лагерфельд создал лимитированную коллекцию макияжа совместно с австралийской маркой косметики ModelCo. О сотрудничестве бренда с кутюрье стало известно еще в прошлом году. И вот, наконец, свершилось: «детище» появится на полках магазинов уже через неделю.
В коллекцию, получившую название Illuminated Beauty, вошли: гель для бровей, подводки, пудра, тушь для ресниц, кисти для макияжа, жидкие подводки. Стоимость средств начинается от 1000 рублей. Для ценителей и бьютиголиков Лагерфельд создал клатч-минодьер, на котором изображены миниатюры с макияжем губ — вдохновение чистой воды.
Это не первая коллаборация Карла с косметическим брендом. В 2014-м он уже выпускал совместную коллекцию с японской маркой Shu Uemura, лицом котрой стала его кошка (нет, мы не шутим!).
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