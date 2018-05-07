Чего ждать от Карла Лагерфельда?

В прошлом году Карл Лагерфельд удивил общественность коллаборацией со скейтерской маркой Vans. Одежда и аксессуары, к которым прикоснулась рука кутюрье, исчезли из магазинов на счет «раз». Чем удивит маэстро в этом сезоне?

Удивит, не сомневайтесь! Карл Лагерфельд создал лимитированную коллекцию макияжа совместно с австралийской маркой косметики ModelCo. О сотрудничестве бренда с кутюрье стало известно еще в прошлом году. И вот, наконец, свершилось: «детище» появится на полках магазинов уже через неделю.

В коллекцию, получившую название Illuminated Beauty, вошли: гель для бровей, подводки, пудра, тушь для ресниц, кисти для макияжа, жидкие подводки. Стоимость средств начинается от 1000 рублей. Для ценителей и бьютиголиков Лагерфельд создал клатч-минодьер, на котором изображены миниатюры с макияжем губ — вдохновение чистой воды.

Это не первая коллаборация Карла с косметическим брендом. В 2014-м он уже выпускал совместную коллекцию с японской маркой Shu Uemura, лицом котрой стала его кошка (нет, мы не шутим!).