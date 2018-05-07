Макияж для зеленых глаз на выпускной 2018

Девушки к выпускному балу относятся с особым трепетом. Чтобы создать идеальный образ, необходимо все продумать до мелочей. Если наряд уже подобран, следует подумать о том, какой сделать макияж на выпускной 2018. Для зеленых глаз имеется множество вариантов.

Подходящие оттенки теней

Зеленоглазым девушкам очень повезло. Они могут использовать разнообразную цветовую палитру:

золотистые оттенки добавят глазам загадочный блеск, осенние тона придадут образу яркость;

чтобы подчеркнуть естественную красоту глаз, можно выбирать из бронзовых оттенков. Матовые тени без перламутра сделают образ женственным и нежным;

девушкам с зелеными глазами стоит обратить внимание на медные оттенки. Вне зависимости от цветотипа, такие тона подойдут идеально. Исключение составляют лишь брюнетки с широкими бровями. Медные тона сделают лицо невыразительным.

Медные оттенки прекрасно гармонируют с коричневым карандашом. Его следует использовать для обрамления бровей. Это поможет создать яркий образ, придавая взгляду выразительность.

в летний период фиолетовый цвет станет фаворитом. Глаза приобретут необычную глубину;

зеленые тени прекрасно подходят зеленоглазым девушкам. Однако, тени должны быть на тон темнее, чем сами глаза. Зеленый идеально подходит для блондинок и брюнеток.

От каких цветов стоит отказаться

Несмотря на то что зеленый цвет глаз является универсальным, все же имеются оттенки теней, от которых придется отказаться. Запрещенными цветами выступают следующие: голубой, красный, серебряный.

Красный цвет придает глазам болезненным вид, серебряный и голубой — визуально уменьшают глаза.

Модные тенденции

Чтобы выбрать макияж на выпускной 2018 для зеленых глаз, необходимо ознакомиться с модными тенденциями. Специалисты хорошо поработали и уже подготовили различные варианты. Узнав о новинках заранее, удастся на выпускном балу создать идеальный образ и показать всем окружающим свою индивидуальность.

В 2018 году будет модным следующее:

Естественность. Макияж должен быть максимально натуральным. Лучше всего использовать спокойную цветовую гамму. В этом случае придется поработать над текстурой. Если в повседневности применяются матовые оттенки, то для создания праздничного образа стоит выбрать перламутровые тона. Такой макияж позволит школьнице превратиться в настоящую королеву бала.

Ретро стиль. Тренд сезона, который будет очень популярен на выпускных в 2018 году. Чтобы сделать макияж, потребуется минимум косметики. Достаточно нарисовать тонкие стрелки и выбрать красную помаду для губ. Перед нанесением макияжа, необходимо выровнять тон кожи, подчеркнуть румянами скулы. Стрелки сделают взгляд более выразительным, а яркие губы дополнят идеальный образ. Нельзя забывать о бровях, они должны иметь четкую форму.

Стиль Nude. Такой вариант подходит девушкам, которые предпочитают естественность. Получить желаемый результат довольно сложно. Для начала необходимо подготовить кожу, она должна быть чистой и ровной. Важно подобрать тональный крем, подходящий под тон кожи. Чтобы сделать форму лица правильной, можно воспользоваться палеткой для контуринга. Для выделения скул следует выбирать нежные, персиковые румяна. Нельзя забывать о форме бровей, их нужно подчеркнуть темным карандашом. Поскольку макияж будет натуральным, губы также будут бледными. Чтобы их подчеркнуть, стоит воспользоваться прозрачным блеском.

Стиль смоки-айс. Популярный макияж на выпускной 2018 для зеленых глаз. Многие выпускницы обращают именно на него свое внимание. Смоки-айс подчеркивает красоту глаз, делает взгляд выразительным. Чтобы создать идеальный макияж, необходимо подобрать цветовую гамму. Для этого нужно использовать черные и серые тона. Поскольку акцент сделан на глаза, губы должны быть бледными. Можно воспользоваться нежным блеском.

Что выбрать зеленоглазым красавицам

Специалисты предлагают множество вариантов, чтобы создать идеальный образ для выпускного бала. Самыми популярными выступают следующие:

Зеленый цвет. Чтобы создать спокойный образ, можно обратить внимание на зеленую палитру. Цветовая гамма довольно разнообразная. Можно выбирать темные тона или остановиться на мятных оттенках, дополнить образ помогут изумрудные стрелки. Зеленые цвета были представлены на модных показах. Многие дизайнеры использовали оттенки, чтобы продемонстрировать свои коллекции.

Графика. Графичный макияж не теряет своих лидирующих позиций. Визажисты предлагают подвести нижнее веко серым графитом, а верхнее украсить белой подводкой. Такой вариант подходит для смелых личностей, которые желают выделиться в толпе.

Серебряные детали. Если акцент сделан на губы, можно глазам добавить серебряный блеск. Для этого можно использовать подводку, глиттер. Наносить блеск следует аккуратно, это добавит взгляду загадочность.

Естественный макияж. Чтобы создать идеальный образ, стоит отказаться от яркой косметики. Специалисты утверждают, что в моде натуральность. Если кожа чистая, то достаточно нанести пудру. Из теней следует выбирать розовые, персиковые тона. Подчеркнуть скулы поможет легкий румянец, нежный блеск на губах сделает образ законченным.

Естественный макияж подчеркнет привлекательность юной выпускницы, сделает образ нежным и романтичным. Такой вариант подходит для мечтательных натур, желающих на выпускном балу показать свою индивидуальность.

Элегантный макияж: пошагово

Макияж для зеленых глаз на выпускной 2018 года может быть как нежным, так и классическим. Элегантный макияж является очень популярным. Глаза приобретают выразительность, благодаря золотым краскам выглядят празднично. Макияж отлично сочетается с любым нарядом. Поэтому созданный образ будет безупречным.

Последовательность выполнения:

на верхнее веко нанести базу, слегка припудрить;

в наружном углу глаза нарисовать черным карандашом стрелку;

подготовить мягкую кисточку, растушевать карандаш в виде буквы V;

взять сливочные тени, нанести их на внутреннюю часть верхнего века;

на внутренний уголок нанести пастельный оттенок;

границу складки века растушевать коричневыми тенями;

эти же тени использовать для нижнего века, нанести их на 2/3 части;

на внутренние уголки нанести золотые тени;

используя золотую подводку, провести прямую линию вдоль роста ресниц;

карандашом кремового цвета подвести линию нижнего века;

прокрасить тушью ресницы.

Дымчатый макияж с блеском: пошагово

Отличный вариант, чтобы подчеркнуть красоту зеленых глаз. Выбирая этот макияж, каждая девушка сможет почувствовать себя королевой вечера. Все взгляды будут обращены только в ее сторону.

Последовательность выполнения:

подготовить персиковые тени, выделить ими верхнее веко;

сделать стрелку черным карандашом, растушевать;

нанести на подвижное веко зеленые тени;

края выделить коричневыми тенями, растушевать;

внутренний уголок прокрасить тенями сливочного оттенка;

подготовить матовые зеленые тени, нанести на нижнее веко;

границы прокрасить кремовым оттенком;

на внутренний уголок нанести золотой пигмент, растушевать;

черным карандашом подвести линию глаз;

золотистой подводкой сделать стрелку на верхнем веке;

прокрасить ресницы тушью.

Быть модной несложно, достаточно изучить советы специалистов. Это позволит на выпускном балу почувствовать себя королевой вечера.