Дочь российского бизнесмена выйдет замуж в платье за 14 миллионов 

Летом прошлого года роскошную свадьбу сыграл сын бизнесмена Александра Чигиринского Миха, а теперь к бракосочетанию готовится дочь основателя девелоперской компании «Снегири». 17-летняя Ирина в прошлом году закончила школу экстерном, а теперь выходит замуж.
Наряд для невесты сошьет известный ливанский дизайнер Зухаир Мурад, который работает со многими голливудскими звездами. Среди них: Бейонсе, Джей Ло, Майли Сайрус, Кэтрин Зета-Джонс, Холи Берри и многие-многие другие. Стоимость подвенечного платья Чигиринской составит 14 миллионов рублей, — сообщает паблик Super.
Добавим, что дядей Ирины является Шалва Чигиринский. В 2016 году мужчина был задержан в США по подозрению в совершении действии сексуального характера в отношении 16-летней девушки, повлекших за собой проблемы со здоровьем. Впрочем, после внесения залога Чигиринского отпустили.