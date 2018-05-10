Дочь российского олигарха пожаловалась на стресс в эконом-классе самолета

В Сеть попало видео общения дочери российского предпринимателя Александра Чигиринского Ирины с другом Сашей.

В этом ролике 17-летняя племянница небезызвестного олигарха Шалвы Чигиринского рассказала, как три года назад она впервые полетела не на частном самолёте, а эконом-классом обычной авиакомпанией.

«Я сказала стюардессе, а что все эти люди с нами полетят?» — говорит девушка.

Также она похвасталась сумкой Birkin за 570 тысяч рублей.

«Может потому что у меня папа Александр Чигиринский?» — иронизирует она.

На днях стало известно, что 17-летняя Ирина в начале июня выйдет замуж. Для торжественного мероприятия уже куплено платье от ливанского дизайнера Зухаира Мурада за 14 млн рублей. По словам невесты, свадебный стол обойдется ее семье в 16 млн рублей.

Два года назад дядя Ирины Шалва Чигиринский был задержан в США по подозрению в совершении развратных действий в отношении ребенка младше 16 лет. После внесения залога его отпустили.