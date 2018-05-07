Новинки месяца: 9 самых желанных средств для губ

Помады и блески для губ из нашего обзора стойкие, яркие и, что самое главное, идеально подходят для лета. Берите их на заметку уже сейчас.

Блеск-покрытие для губ Lip Cover, NARS

У блеска Lip Cover настолько плотное покрытие, что по первости его легко перепутать с помадой. От блеска у этого продукта суперлегкая формула, идеальная для лета и приятная кремовая текстура.

Матовая помада Rouge Velvet Stick Nudes, Bourjois

В угоду свежим бьюти-трендам Bourjois решили обеспечить идеальной нюдовой помадой всех и вся. В их обновленной линейке Velvet Lipstick Nudes найдется натуральный оттенок для любого тона кожи.

Помада MACxNikopanda

Не так давно MAC выпустили коллаборацию с брендом экс-стилиста Леди Гаги Николы Формичетти — Nicopanda. Классики от линейки мы и не ожидали, зато любительницы дикого стритстайла найдут здесь чем поживиться. Одни цвета помад поражают воображение, но, если совсем честно, купить новинки хочется уже из-за милой упаковки.

Помада Rouge G, Guerlain

Guerlain с королевским размахом перевыпустили культовую помаду Rouge G: в обновленной линейке 30 оттенков и 15 футляров (и абсолютно каждый выглядит дорого-богато). Сама помада всё такая же высокопигментированная, стойкая и приятная губам. Актуальный для лета бонус: продукт отлично увлажняет.

Блеск для губ HI-FI Shine, Urban Decay

Ультрасияющие блески HI-FI Shine предвосхитят ваши ожидания: в линейке есть блески с металлическим финишем, а еще с глянцевым, голографическим и матовым. При этом все текстуры одинаково легко наносятся, придают губам объем, обладают внушительной стойкостью и не оставляют ощущения липкости на губах.

Помада Tokyo Spirit, Shu Uemura

Shu Uemura выпустили яркую весенннюю коллекцию, в которую вошли увлажняющие помады идеальных ягодных оттенков. Впрочем, не подкачала и упаковка: стик украшен голографическими рисунками медвежат (милота, да и только).

Помада Joli Rouge, Clarins

Этой весной Clarins представили знаменитую Joli Rouge сразу в 3 версиях: классика, помада-блеск Joli Rouge Brillant и матовая помада Joli RougeVelvet. Все помады устойчивы к повседневной носке и бонусом хорошо увлажняют губы.

Жидкая помада Tatouage Couture, YSL Beauté

YSL Beauté переиграли сами себя и выпустили сверхстойкие помады, которые сохраняют оттенок не то, чтобы до вечера, но до утра следующего дня. Формулы новинок стали еще более матовыми и интенсивными, хотя казалось, что по этой части совершенствовать уже нечего.

Помада Lipstories, Sephora Collection

Новинка Sephora Collection представлена в 30 оттенках и 3 текстурах (матовой, кремовой и металлизированной). Каждая упаковка имеет уникальный дизайн по мотивам злободневных тем stories из Instagram — от путешествий до посиделок в кафешках.