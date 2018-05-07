Визажист Givenchy, работавший с Одри Хепберн и Майей Плисецкой, о главных трендах макияжа на лето

Международный визажист Givenchy Гюнтер Хилгартнер прилетел на ежегодный городской Фестиваль Красоты в ТРЦ «Галерея». Мы перехватили бьюти-дел мастера и расспросили об отношении к мужскому макияжу, красоте русских женщин и главных косметических трендах на грядущее лето.

В России я не впервые и уже обращал внимание на макияж здешних девушек. Русские красавицы не боятся ярких пигментов: они обожают смоки-айз и используют помады всевозможных оттенков. Каждая девушка индивидуальна, и я бы посоветовал не следовать растиражированным трендам и наставлениям бьюти-блогеров. Они активно используют фотошоп, в их портретах нет ни капли жизни и натуральности!».

Что касается косметики для мужчин, до здесь я довольно консервативен. Использование ухода и небольшого количества пудры допустимо, но не более».

Этим летом в тренде будут жидкие хайлайтеры, призванные создать эффект влажной сияющей кожи. Наносите их в чистом виде на кожу и смело смешивайте со своим тоном! А чтобы освежить лицо после бессонной ночи (готовились вы к экзаменам или танцевали до самого утра — неважно), используйте консилер светлых оттенков и нанесите на губы яркую помаду. Они отвлекут внимание от проблемых зон».

Маст-хэвы сезона из коллекций Givenchy — тональное средство Matissime Velvet для девушек с комбинированной кожей (оно не забивает поры и обеспечивает идеальное матирование), основа под макияж Mat & Blur Touch (в формате стика), удлинняющая тушь Noir Interdit (с щеточкой, которая сгибается на 90 градусов) и обязательно освежающий спрей для лица Mist me Gently (устраняет следы усталости и закрепляет макияж)».