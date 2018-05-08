Модный макияж на выпускной 2018 для голубых глаз

Голубоглазые выпускницы часто задумываются о том, каким должен быть красивый, привлекательный макияж на торжественный выпускной вечер. Тренды позволяют определиться с основными принципами создания макияжа, но в дальнейшем рекомендуется реализовывать идею с учетом собственных предпочтений, особенностей своей внешности.

Макияж на выпускной вечер 2018 года для выпускниц с голубыми глазами может быть нежным, изысканным, но в любом случае он должен быть красивым.

План действий при создании макияжа

Праздничный макияж всегда создается поэтапно. Специалисты отмечают, что с выполнением поставленной задачи крайне нежелательно торопиться.

Изначально нужно подобрать косметику и ее оттенки для создания макияжа. Можно создать нежный трогательный или контрастный макияж. Самыми востребованными оттенками и цветами считаются: розовый, кобальтовый, темно-синий, сливовый, бронзовый, медный, золотой.

При создании макияжа нужно создать «фон», который сгладит недостатки кожи и подчеркнет красоту выбранных теней. Желательно выровнять рельеф и матировать кожу, ведь от этого зависит, насколько красивой будет выпускница в реальности и на фотографиях.

Более того, нужно воспользоваться стойкой тональной основой для сохранения идеального макияжа на протяжении всего вечера — ночи.

На следующем этапе нужно уделить внимание губам, векам, скулам. Цветовые акценты призваны подчеркивать красоту голубых глаз.

Такое поэтапное создание праздничного макияжа очень важно для каждой выпускницы, поэтому крайне важно внимательно изучить все доступные варианты и приготовиться к ответственной задаче.

Какие оттенки подойдут для создания макияжа голубоглазых выпускниц

Для подчеркивания красоты голубых глаз используют обычно теплые оттенки:

бронзовый;

медный;

золотистый;

персиковый;

желто-оранжевый;

кофейный.

Особенно красиво они будут выглядеть, если кожа выпускницы является загоревшей.

Голубоглазые выпускницы со светлой кожей вправе выбирать такие оттенки, как пудровый, рыжий, молочный шоколад или лиловый.

При желании можно выбрать голубые или синие тени. Однако их оттенок не должен полностью совпадать с цветом глаз. Наилучшим вариантом будет создание контраста. Например, девушки со светло-голубыми глазами вправе выбирать ультрамариновые или кобальтовые тени. В любом случае невыразительные и приглушенные оттенки запрещены, потому что они могут придать уставший вид.

Еще один достойный оттенок — это фиолетовый. При этом светло-фиолетовый и лавандовый цвет подойдет для создания дневного или нежного, утонченного образа. Для вечернего макияжа рекомендуется сливовый оттенок.

При желании можно создать деликатный образ на выпускной вечер. Голубоглазые выпускницы вправе выбирать нейтральные оттенки, а точнее — светло-коричневый, терракотовый и розовый. При желании можно выбрать тени подобных оттенков с деликатным сиянием, так как легкий блеск подчеркнет красоту глаз.

Голубоглазые выпускницы должны отказаться от классического черного карандаша. Желательно выбирать синий, кофейный или серый карандаш для глаз. В любом случае правильно выбранный карандаш подчеркнет красоту создаваемого макияжа.

4 интересные идеи для выпускного макияжа

Голубоглазые красавицы вправе обратить внимание на следующие 4 идеи.

Пастельная дымка

В этом случае веки будут выглядеть, словно разрисованные цветными мелками. Для воплощения образа можно использовать яркие лимонные или розовые тени. При желании можно создать легкий дымчатый макияж. Праздничный нежный образ удастся создать в любом случае.

Интересные стрелки. Голубоглазые выпускницы могут поиграть с линиями, создавая стрелки. В этой ситуации желательно привнести нотку креатива. Например, подойдут широкие изумрудные стрелки.

Самое важное — это правильно нарисовать стрелки, которые подчеркнут красоту глаз.

Начистоту

Визажисты также советуют полностью отказаться от макияжа глаз. Выпускницы смогут подчеркнуть чистоту своих голубых глаз. К тому же можно сделать акцент на губы, выбрав глянцевую или матовую помаду яркого цвета.

Многоцветие

Образ на выпускной вечер может быть оригинальным. Например, можно создать разноцветный макияж глаз и использовать накладные ресницы.

Вышеперечисленные идеи макияжа на выпускной вечер 2018 года для голубых глаз считаются наиболее актуальными. В остальном выпускницы вправе ориентироваться на свои пожелания и представления о красоте.

Макияж для блондинок с голубыми глазами

Голубоглазые блондинки могут смело выбирать тени серого, нежно-розового или светло-лилового цвета. При желании можно выбрать золотистый или бордовый цвет, который подчеркнет красоту голубых глаз. Однако фиолетовый, ярко-синий, зеленый и бирюзовый цвет обычно не идут блондинкам, поэтому ограничения желательно учитывать при создании привлекательного образа.

Итак, настало время сделать стильный макияж:

Изначально на лицо наносят обычный тональный крем и тушуют его, так как тон кожи должен быть ровным, идеальным. При желании средство можно наносить пальцами, но лучше всего использовать предварительно смоченный спонж или специальную кисточку из синтетического ворса.

Рекомендуется воспользоваться корректором против покраснений, прыщей. Область под глазами лучше всего обработать консилером.

На веки наносят праймер, который поможет сохранить макияж надолго.

Теперь верхнее веко подводят коричневым карандашом. На подвижную часть века и в складку наносят золотистые или нюдовые тени с шиммером. Затем повторно проводят коричневым карандашом вдоль линии роста ресничек.

Во внутренние уголки глаз добавляют светлые тени с шиммером.

Ресницы красят тушью.

Брови подчеркивают карандашом. Их красят только по направлению роста волосков. Границы не должны быть излишне четкими.

На щеки наносят персиковые румяна.

Верхнюю линию скул подчеркивают хайлайтером. Его тщательно тушуют.

Губы обводят по контуру персиковым карандашом, а затем — обрабатывают всю поверхность губ. Затем наносят глянцевую помаду в тон карандашу.

Готовый макияж подчеркнет красоту голубоглазой блондинки.

Макияж для темноволосой девушки с голубыми глазами

Темные волосы и светлые глаза — это редкое и красивое сочетание, поэтому в макияже необязательно использовать яркие цвета. Желательно выбирать холодные оттенки, среди которых особого внимания заслуживают голубой, лиловый, серебряный, серый, персиковый.

На первом этапе на все веко наносят праймер. Затем наносят бежевые матовые тени и тушуют их.

Черным карандашом прокрашивают пространство между ресничками на верхнем веке. Затем черной подводкой проходятся вдоль линии роста ресниц. Желательно, чтобы созданная линия была тонкой и заканчивалась рядом с внешним уголком глаза.

Теперь можно нарисовать «хвостик» стрелки. Из внешнего уголка глаза проводят линию по направлению к виску. От кончика линии проводят прямую к складке века.

Стрелку дорисовывают. Для этого двигаются от второго «хвостика» прямо по краю ресничек. Ширину стрелки постепенно уменьшают.

Во внутренний уголок глаза наносят светлые тени с шиммером. Эти тени также добавляют под бровь.

Ресницы красят тушью.

Такой вариант макияжа непременно подчеркнет красоту голубоглазой девушки с темными волосами.

Макияж на выпускной вечер 2018 года для девушек с голубыми глазами должен подчеркивать женственность, красоту выпускницы, поэтому желательно правильно расставить цветовые акценты для достижения наилучшего результата.