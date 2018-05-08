Мадонна в короне, Паркер в папской тиаре, Лето в золотом венце и не только: чей головной убор сиял круче на…

Met Gala прошел 7 мая в Нью-Йорке в музее искусств Metropolitan. К белым, золотым и черным нарядам селебрити подобрали сияющие, скандальные и скромные (относительно) головные уборы — давай рассмотрим, кому это удалось лучше всего. Один из самых невинных образов предпочел Джаред Лето : он пришел на гала в золотом венце. Look вдовствующей королевы примерила Мадонна, надев корону с черной вуалью. Ну а актриса Кара Делевинь сделала кружевную корону с вуалью главным героем даже не прически, а лица, практически зашторившись ей. Буквально тему мероприятия поняла Сара Джессика Паркер , надевшая на бал тиару папы Римского. А вот модель Рози Хантингтон-Уайтли поступила тоньше: ее головной убор представляет собой хрупкий нимб. Невозможно обойти вниманием Рианну в стилизованной митре. Листай нашу галерею, рассматривай модные образы и выбирай — чей головной убор был наиболее удачен? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Getty Images