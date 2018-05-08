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Мадонна в короне, Паркер в папской тиаре, Лето в золотом венце и не только: чей головной убор сиял круче на…
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Мадонна в короне, Паркер в папской тиаре, Лето в золотом венце и не только: чей головной убор сиял круче на… 

WMJ.ru 43 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Met Gala прошел 7 мая в Нью-Йорке в музее искусств Metropolitan. К белым, золотым и черным нарядам селебрити подобрали сияющие, скандальные и скромные (относительно) головные уборы — давай рассмотрим, кому это удалось лучше всего. Один из самых невинных образов предпочел Джаред Лето: он пришел на гала в золотом венце. Look вдовствующей королевы примерила Мадонна, надев корону с черной вуалью. Ну а актриса Кара Делевинь сделала кружевную корону с вуалью главным героем даже не прически, а лица, практически зашторившись ей.
Буквально тему мероприятия поняла Сара Джессика Паркер, надевшая на бал тиару папы Римского. А вот модель Рози Хантингтон-Уайтли поступила тоньше: ее головной убор представляет собой хрупкий нимб.
Невозможно обойти вниманием Рианну в стилизованной митре.
Листай нашу галерею, рассматривай модные образы и выбирай — чей головной убор был наиболее удачен?
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Фото:Getty Images
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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