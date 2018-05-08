«Голые» джинсы» завоевывают улицы

Джинсы — одежда универсальная, удобная и практичная. Им уже почти полтора века, но они не собираются сдавать позиции. Дизайнеры постоянно придумывают что-то новое, они используют деним для создания брюк и юбок, платьев и топов, пальто и шляп, одевают в джинсовые изделия мужчин, женщин, детей и даже младенцев. И вот уже очередной модный тренд набирает популярность в Америке — это «голые» джинсы». Модницы готовы выложить за дизайнерский шедевр до 160 долларов. Впрочем, примерить подобные модели решаются пока не все — для того, чтобы носить их, нужно обладать безупречными формами. Тем, кто не готов быть чрезмерно открытым на улицах, стилисты предлагают более традиционные решения. Так, среди женских моделей по-прежнему в числе лидеров джинсы с завышенной талией и необработанным низом. А вот мужчинам настоятельно рекомендуется придерживаться классического стиля, поскольку представительницы прекрасного пола скептически относятся к мужчинам в остромодных нарядах.