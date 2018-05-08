Шон Мендес и Хейли Болдуин подтвердили свои отношения на «Met Gala»

Шон Мендес (Shawn) и Хейли Болдуин (Hailey) наконец-то перестали скрывать свои отношения. Пара появилась вместе на балу Института костюма «Met», чтобы окончательно развеять все сомнения поклонников. Во время интервью с актрисой Лизой Коши (Liza) на вопрос «На ком лучше сидит наряд от?*» Шон, как истинный джентельмен, сразу же показал на возлюбленную: «Вы только посмотрите, как у неё всё сочетается: губы, волосы, глаза, платье. Мне точно до этого далеко».

После того, настоящего фурора на красной дорожке, парочка в отличном настроении отправилась на закрытую вечеринку. Шон и Хейли с радостью позировали фотографам и пили шампанское в кругу друзей. Инсайдеры заявляют, что «певец весь вечер не отходил от возлюбленной и старался всячески за ней ухаживать». Согласитесь, выглядят они невероятно мило? надеется, что хотя бы одной прочной парой в Голливуде станет больше. *Шон и Хейли оба появились в одежде от в поддержку бренда