Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые за долгое время вышли в свет вместе

Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе вот уже три года, однако свои отношения пара предпочитает не афишировать. Влюбленные не рассказывают о личной жизни журналистам и не появляются на светских мероприятиях вместе. Однако вчера они сделали исключение и пришли как пара на Met Gala.

Для светского выхода российская модель выбрала золотое платье со шлейфом и глубоким вырезом в области бедра. Образ дополнили босоножки в тон и многослойный чокер. Брэдли Купер был в костюме при бабочке. Актер крепко держал свою возлюбленную за руку и приветливо улыбался фотографам.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Напомним, что Брэдли Купер и российская супермодель начали встречаться в 2015 году. О беременности Шейк журналисты узнали после ее феерического выхода на подиум в рамках показа Victoria’s Secret. Модель продефилировала в золотом плаще, который не смог скрыть округлившейся живот Ирины. В марте 2017 года Шейк родила дочь.