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Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые за долгое время вышли в свет вместе
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Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые за долгое время вышли в свет вместе 

Журнал ОК! 1 час назад
Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе вот уже три года, однако свои отношения пара предпочитает не афишировать. Влюбленные не рассказывают о личной жизни журналистам и не появляются на светских мероприятиях вместе. Однако вчера они сделали исключение и пришли как пара на Met Gala.
Для светского выхода российская модель выбрала золотое платье со шлейфом и глубоким вырезом в области бедра. Образ дополнили босоножки в тон и многослойный чокер. Брэдли Купер был в костюме при бабочке. Актер крепко держал свою возлюбленную за руку и приветливо улыбался фотографам.
Ирина Шейк и Брэдли Купер
Ирина Шейк и Брэдли Купер
Напомним, что Брэдли Купер и российская супермодель начали встречаться в 2015 году. О беременности Шейк журналисты узнали после ее феерического выхода на подиум в рамках показа Victoria’s Secret. Модель продефилировала в золотом плаще, который не смог скрыть округлившейся живот Ирины. В марте 2017 года Шейк родила дочь.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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