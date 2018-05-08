Марго Робби стала лицом кампании Chanel Coco Neige

Недавно Chanel анонсировали две новые линии и показали первую коллекцию одной из них — Coco Neige. Это линия одежды для зимнего отдыха, в которую входят свитера, дутые куртки, лыжные комбинезоны, утепленные брюки и аксессуары для холодного времени года. Теперь появились первые кадры кампании новой коллекции — ее лицом стала актриса Марго Робби , а снял ее сам Карл Лагерфельд . «Эта съемка — один из самых потрясающих опытов в моей карьере!», — сказала актриса.

А наряды Марго Робби на премьерных показах «Тоня против всех», где она сыграла главную роль, смотрите в нашем материале.