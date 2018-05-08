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Марго Робби стала лицом кампании Chanel Coco Neige
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Марго Робби стала лицом кампании Chanel Coco Neige 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Недавно Chanel анонсировали две новые линии и показали первую коллекцию одной из них — Coco Neige. Это линия одежды для зимнего отдыха, в которую входят свитера, дутые куртки, лыжные комбинезоны, утепленные брюки и аксессуары для холодного времени года. Теперь появились первые кадры кампании новой коллекции — ее лицом стала актриса Марго Робби, а снял ее сам Карл Лагерфельд. «Эта съемка — один из самых потрясающих опытов в моей карьере!», — сказала актриса.
А наряды Марго Робби на премьерных показах «Тоня против всех», где она сыграла главную роль, смотрите в нашем материале.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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