Кардашьян пришла в ресторан без трусов и мужа

Американская звезда телешоу — 37-летняя Ким Кардашьян — в очередной раз порадовала поклонников своим выходом. На этот раз звезда отказалась от топов и леггинсов из коллекции своего мужа — рэпера Канье Уэста. Собственно, как и от его компании.

Мать троих детей появилась на ужине в Лас-Вегасе в прозрачных брюках и украшенном бабочкой бюстгалтере. Пользователи Сети так и не поняли, надела ли Ким нижнее бельё.

Однако, учитывая любовь звезды реалити-шоу к «голым» нарядам, возможно, это одна из вариаций на нюдовую тему.

Стоит отметить, что в таком образе в своё время на вручении «Грэмми» в 1974 году выходила другая дива — певица Шэр.