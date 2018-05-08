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Кардашьян пришла в ресторан без трусов и мужа
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Кардашьян пришла в ресторан без трусов и мужа 

News.ru 2 часа назад
Американская звезда телешоу — 37-летняя Ким Кардашьян — в очередной раз порадовала поклонников своим выходом. На этот раз звезда отказалась от топов и леггинсов из коллекции своего мужа — рэпера Канье Уэста. Собственно, как и от его компании.
Мать троих детей появилась на ужине в Лас-Вегасе в прозрачных брюках и украшенном бабочкой бюстгалтере. Пользователи Сети так и не поняли, надела ли Ким нижнее бельё.
Однако, учитывая любовь звезды реалити-шоу к «голым» нарядам, возможно, это одна из вариаций на нюдовую тему.
Стоит отметить, что в таком образе в своё время на вручении «Грэмми» в 1974 году выходила другая дива — певица Шэр.
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