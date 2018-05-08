Shiseido представили новую коллекцию солнцезащитных средств

В 2018 году Shiseido представляет пять новых солнцезащитных средств, в которых воплотились все последние достижения в сфере защиты от солнца.

Для кожи лица и тела — стик и два прозрачных лосьона с уникальной технологией WetForce, новая формула которых позволяет ощущать приятный аромат от тела даже в самой экстремальной ситуации и при очень жарком солнце. Для губ — два невероятно соблазнительных легких оттенка, способных не только придать губам ухоженный и красивый вид, но и защитить нежную кожу от солнца.

Комплекс ухаживающих ингредиентов Shiseido позволит сохранить гладкость и ровный тон кожи, а также защитить ее от повреждений, которые могут привести к появлению морщин и пигментных пятен.