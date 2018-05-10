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Ким Кардашьян повторила знаковый образ Versace из 90-х
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Ким Кардашьян повторила знаковый образ Versace из 90-х 

Peopletalk 36 минут назад
Фото: Peopletalk
На следующий вечер после Met Gala состоялся ужин авторитетного издания о моде Business of Fashion, на который семейство Кардашьян пришло почти в полном составе. Его посетили Крис (62), Кендалл (22), Кайли (20) и Ким (37).
Последняя появилась в желтом платье Versace (на красной дорожке бала Института Костюма Кардашьян тоже была в золотом платье итальянского модного дома). Оказалось, что ее образ — отсылка к показу Джанни Версаче 1995 года. Тогда на подиум в желтом облегающем платье с корсетом вышла супермодель Ясмин Гаури (37).
Надо сказать, что Ким этот образ идёт не меньше, чем модели.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kim-kardashyan-povtorila-znakovyj-obraz-versace-iz-90-h/
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