Ким Кардашьян повторила знаковый образ Versace из 90-х

На следующий вечер после Met Gala состоялся ужин авторитетного издания о моде Business of Fashion, на который семейство Кардашьян пришло почти в полном составе. Его посетили Крис (62), Кендалл (22), Кайли (20) и Ким (37).

Последняя появилась в желтом платье Versace (на красной дорожке бала Института Костюма Кардашьян тоже была в золотом платье итальянского модного дома). Оказалось, что ее образ — отсылка к показу Джанни Версаче 1995 года. Тогда на подиум в желтом облегающем платье с корсетом вышла супермодель Ясмин Гаури (37).

Надо сказать, что Ким этот образ идёт не меньше, чем модели.

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