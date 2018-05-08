Ещё
Ким Кардашьян в «коже», а Белла Хадид в латексе на афтепати Met Gala
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ким Кардашьян в «коже», а Белла Хадид в латексе на афтепати Met Gala 

Журнал ОК! 1 час назад
После любого значимого мероприятия всегда проходит вечеринка. Бал Института костюма не стал исключением. После своего фееричного выхода в необычных вечерних платьях звезды отправились на афтепати, где выглядели уже менее официозно.
Ким Кардашьян появилась на публике в коротком черном платье, лиф которого был выполнен из ремней и декорирован клепками. Образ дополнили прозрачные лодочки. В стиле рок-звезды на мероприятие пришла и Белла Хадид. Модель отдала предпочтение лосинам из латекса и кроп-топу.
Белла Хадид и Ким Кардашьян
Неожиданным для поклонников Рианны стал ее лук. Артистка вышла из автомобиля в серебристом костюме не по размеру и с глубоким вырезом в области декольте. Однако блестела в этот вечер не только Рири. В костюме цвета розового золота на вечеринку пришла Джиджи Хадид. Брюки-скинни на шпильках она дополнила пиджаком и белой водолазкой.
Рианна
Джиджи Хадид
Журнал ОК!: последние новости
Рианна вышла в свет в прозрачной блузке и прогадала Бейонсе может пропустить бал Met Gala-2018 Тренд: платье-блейзер
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал15
Звезда ТВ довела до тошноты «голыми» фотографиями23
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х66
Что стало с Татьяной Овсиенко18
Летучая показала «персик» в красном бикини41
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
08:43
Какими будут звезды в старости
Красота
01:05
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал
Звёзды
06:26
Как понять, что ты тупой
Психология
04:21
Только роботов принимают на работу в ресторан
Еда
03:43
Раскрыли секреты мужчин, которые привлекают женщин
Психология
05:52
«Голые» джинсы» завоевывают улицы.
Мода
07:33
Что стало с Татьяной Овсиенко
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение