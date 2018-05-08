Ким Кардашьян в «коже», а Белла Хадид в латексе на афтепати Met Gala

После любого значимого мероприятия всегда проходит вечеринка. Бал Института костюма не стал исключением. После своего фееричного выхода в необычных вечерних платьях звезды отправились на афтепати, где выглядели уже менее официозно.

Ким Кардашьян появилась на публике в коротком черном платье, лиф которого был выполнен из ремней и декорирован клепками. Образ дополнили прозрачные лодочки. В стиле рок-звезды на мероприятие пришла и Белла Хадид . Модель отдала предпочтение лосинам из латекса и кроп-топу.

Белла Хадид и Ким Кардашьян

Неожиданным для поклонников Рианны стал ее лук. Артистка вышла из автомобиля в серебристом костюме не по размеру и с глубоким вырезом в области декольте. Однако блестела в этот вечер не только Рири. В костюме цвета розового золота на вечеринку пришла Джиджи Хадид. Брюки-скинни на шпильках она дополнила пиджаком и белой водолазкой.

Рианна

Джиджи Хадид