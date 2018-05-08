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Интрига раскрыта: бьюти-образы звезд на Каннском фестивале
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Интрига раскрыта: бьюти-образы звезд на Каннском фестивале 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Звездные эксперты, визажист и стилист, рассказали, какие образы будут создавать знаменитостям на кинофестивале.
К Каннскому кинофестивалю звезды начинают готовиться заранее — продумывают свои модные образы чуть ли не на каждый день мероприятия. Именитые дизайнеры шьют звездам платья на заказ, чтобы они выглядели на Лазурном берегу восхитительно. За идеальным макияжем и укладкой звезды обращаются к лучшим специалистам своего дела, которые не один год создают образы для Джулианны Мур, Джейн Фонды и Даутцен Крез. О том, какие бьюти-тренды на Каннском кинофестивале будут в этом году, рассказали эксперты L’Oréal Paris Вэл Гарланд и Стефан Лансьен.
Джулианна Мур, Каннский кинофестиваль, 2017 год  Макияж
Вэл Гарланд, директор по макияжу L’Oréal Paris:
Вэл Гарланд:
— Настоящим трендом на красной ковровой дорожке будет smoky eyes знойного ультрафиолетового оттенка.
Нанесите самый темный оттенок во внешний оттенок глаза и растушуйте к внутреннему, как бы удлиняя форму глаза и создавая переход от темного к более светлому оттенку. Или, если хотите визуально сделать глаза больше, нанесите самый темный оттенок по линии роста ресниц, а на подвижное веко — более светлые тени.
Если у вас нет палетки с нужными оттенками, экспериментируйте. Используйте помаду L’Oreal Paris x Balmain в оттенке 467 Freedom вместо теней и карандаш для губ Infaillible.
Стоит ли одновременно подчеркивать внешний и внутренний уголок глаза и линию роста ресниц темным? Нет, если только не хотите привлечь к себе лишнее внимание. Less is more.
Укладка
Стефан Лансьен, стилист L’Oréal Paris:
Стефан Лансьен:
— Модный лозунг в этом году: «Чем меньше усилий вы прикладываете для создания прически, тем лучше».
Покорить красную ковровую дорожку можно небрежными пляжными волнами, низким пучком — идеально гладким или с выбившимися прядями, обычным хвостом — высоким или низким, с волнами или прямыми волосами. Каскадная челка, подчеркивающая красоту густых волос и придающая объем тонким, тоже в тренде. Рваная, асимметричная, длинная прямая, набок, короткая, косая — все виды челок правят бал в 2018 году!
Все о Каннском кинофестивале — 2018: номинанты, победители, гости
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