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Третий день Каннского фестиваля: лица, наряды и гримасы звезд
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Третий день Каннского фестиваля: лица, наряды и гримасы звезд 

Sputnik Молдова 1 час назад
Фото: Sputnik Молдова
Каннский фестиваль открылся 8 мая, закроется 19 числа. В эти дни на Лазурном берегу находится фотокорреспондент Sputnik Армения Асатур Есаянц, который ловит в свой объектив — нет, не покемонов — звезд мира кино. Чтобы показать их вам.
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