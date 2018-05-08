Адам Левин стал лицом мужского аромата Y от Yves Saint Laurent Beauté

Вокалист Maroon 5 Адам Левин присоединился к семье Yves Saint Laurent Beauté. Музыкант стал лицом нового аромата Y, который появился в продаже в феврале этого года. «Я невероятно счастлив попробовать себя в новой роли благодаря YSL Beauté — бренду, который я всегда любил за нестандартный стиль и инновации, — получить возможность обратиться к международной аудитории. Продолжение истории Y имеет для меня большое значение: я хорошо понимаю страсть и стремление подчеркнуть индивидуальность, присущие Дому YSL, и в данный момент чувствую, что особенно важно донести эти ценности до современного творческого поколения», — комментирует новый статус сам Адам.

Увидеть его в деле можно будет в середине августа 2018 года, когда будет запущена рекламная кампания.