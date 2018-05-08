Ещё
Адам Левин стал лицом мужского аромата Y от Yves Saint Laurent Beauté
Далее:
Читайте также:
Ещё

Адам Левин стал лицом мужского аромата Y от Yves Saint Laurent Beauté 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вокалист Maroon 5 Адам Левин присоединился к семье Yves Saint Laurent Beauté. Музыкант стал лицом нового аромата Y, который появился в продаже в феврале этого года. «Я невероятно счастлив попробовать себя в новой роли благодаря YSL Beauté — бренду, который я всегда любил за нестандартный стиль и инновации, — получить возможность обратиться к международной аудитории. Продолжение истории Y имеет для меня большое значение: я хорошо понимаю страсть и стремление подчеркнуть индивидуальность, присущие Дому YSL, и в данный момент чувствую, что особенно важно донести эти ценности до современного творческого поколения», — комментирует новый статус сам Адам.
Увидеть его в деле можно будет в середине августа 2018 года, когда будет запущена рекламная кампания.
Harper’s Bazaar: последние новости
Лайфхак от Шарлиз Терон, как сделать ноги визуально длиннее Рианна опубликовала первый проморолик своей линии белья, и он вам очень понравится Белые кроссовки и красный костюм: Эмили Ратаковски в образе, который захочется повторить
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасная трагедия Кая из «Снежной королевы»2
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал24
Звезда ТВ довела до тошноты «голыми» фотографиями24
Простой тест покажет, насколько вы умны25
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х66
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
08:43
Какими будут звезды в старости
Красота
01:05
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал
Звёзды Красота
06:26
Как понять, что ты тупой
Психология
04:21
Только роботов принимают на работу в ресторан
Еда
03:43
Раскрыли секреты мужчин, которые привлекают женщин
Психология
05:52
«Голые» джинсы» завоевывают улицы.
Мода
07:33
Что стало с Татьяной Овсиенко
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение