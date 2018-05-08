Сара Джессика Паркер вышла на красную дорожку с подросшими дочерьми 

Сара Джессика Паркер нечасто выходит в свет с семьей (у актрисы трое детей, которых она воспитывает вместе с супругом Мэттью Бродериком). Однако для вчерашнего мероприятия, торжественного гала-вечера, который ежегодно устраивает балетная труппа New York City Ballet, актриса сделала редкое исключение и появилась на красной дорожке в сопровождении двух очаровательных спутниц: 8-летних Мэрион и Табиты. Дочери Сары Джессики под стать маме были одеты в нарядные платья с цветочными принтами, а сама актриса выбрала наряд кремового цвета.