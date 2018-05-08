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Типичная Кэрри Брэдшоу: Сара Джессика Паркер преобразила черное платье яркими лодочками
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Типичная Кэрри Брэдшоу: Сара Джессика Паркер преобразила черное платье яркими лодочками 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Доподлинно неизвестно, у кого любовь к туфлям проснулась первой — у Кэрри Брэдшоу или у Сары Джессики Паркер. Мы подозреваем, что у Кэрри, А Сара Джессика разделила страсть своей героини. Чему мы очень рады, ведь при взгляде на новые образы актрисы нельзя не вспомнить главную героиню сериала «Секс в большом городе».
Сара Джессика, которая вчера была замечена в Нью-Йорке, на своем примере показала, как с помощью цветных лодочек преобразить черное платье. Паркер выбрала атласные ярко-розовые туфли, которые отлично подошли к кружевному наряду.
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