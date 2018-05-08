Кожаные костюмы, гигантские свитера и серьги, которые будут хотеть все, в коллекции Céline 

Когда Фиби Файло объявила, что уходит из Céline, стало понятно, что в индустрии моды закончилась очередная веха. Без нее бренд уже не будет таким, каким его полюбили самые прогрессивные модницы планеты. Получится ли у Эди Слимана завоевать доверие и любовь постоянных клиенток марки, мы узнаем в октябре, когда дизайнер представит свою первую коллекцию в качестве нового креативного директора Céline, а пока мы смотрим на последнюю коллекцию для бренда Файло и ждем ее поступления в магазины. Уверены, что успех этой лини pre-fall будет ошеломительным.