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Кожаные костюмы, гигантские свитера и серьги, которые будут хотеть все, в коллекции Céline
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Кожаные костюмы, гигантские свитера и серьги, которые будут хотеть все, в коллекции Céline 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Когда Фиби Файло объявила, что уходит из Céline, стало понятно, что в индустрии моды закончилась очередная веха. Без нее бренд уже не будет таким, каким его полюбили самые прогрессивные модницы планеты. Получится ли у Эди Слимана завоевать доверие и любовь постоянных клиенток марки, мы узнаем в октябре, когда дизайнер представит свою первую коллекцию в качестве нового креативного директора Céline, а пока мы смотрим на последнюю коллекцию для бренда Файло и ждем ее поступления в магазины. Уверены, что успех этой лини pre-fall будет ошеломительным.
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