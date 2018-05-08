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Девушка-цветок Гвинет Пэлтроу на конференции Girlboss Rally
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Девушка-цветок Гвинет Пэлтроу на конференции Girlboss Rally 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
В этом году Гвинет Пэлтроу исполнилось 45, но верится в это с трудом — у актрисы по-прежнему безупречная фигура и сияющее лицо, как во «Влюблённом Шекспире» 1998 года. На днях основательница компании Goop стала спикером конференции для женщин Girlboss Rally, где вновь продемонстрировала свою неувядающую красоту. Для выступления перед многотысячной аудиторией Гвинет выбрала платье мини с рукавами-фонариками насыщенного цвета фуксии. Образ завершили естественный макияж с акцентом на глаза и простая укладка.
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