Met Gala 2018: Эмилия Кларк задает тренд на розовые румяна 

Мать Драконов, обезаруживающая своей красотой блондинка Эмилия Кларк на Met Gala 2018 появилась в роскошном платье Dolce & Gabbana, но далеко не только оно привлекло внимание в этот вечер. Макияж актрисы был не менее интересным. Кларк выглядела как майская роза, причем буквально. Легкий румянец, который обычно использует актриса для своих выходов, было решено заменить на интенсивный розовый. За решение несет ответственность визажист девушки — известная в Голливуде Лаура Мерсье. Она не только готовит топовых актрис к важным мероприятиям, но и выпускает линейку косметики собственного имени. Ей и была накрашена Эмилия Кларк в этот вечер. Мерсье подчеркнула скулы ярко-розовым и дала продолжение румянцу на веках. Визажисту хотелось добавить нежности образу Эмилии Кларк. Макияж завершила на контрасте винная помада — идеально подходящяя к фарфоровой коже актрисы.
Публикация от Laura Mercier Cosmetics (@lauramercier) 7 Май 2018 в 6:00 PDT